В летевший из Грузии в Ригу самолет, предположительно, попала молния

"Мы слышали громкий хлопок и видели вспышку", - рассказывает главный редактор портала "Чайка" Инна Плавока, которая с группой латвийских журналистов и блогеров возвращалась из пресс-тура по Грузии этим рейсом в Ригу.

Пассажиров в Польше пересадили в другой самолет, а самолет, в который попала молния, будет проходить технический осмотр, рассказал экипаж.

Инна Плавока отмечает, что кроме журналистов и блогеров на борту много других людей - в общей сложности около 180 пассажиров.

Большинство случаев удара молнии приходится на время, когда самолет набирает высоту или снижается. Удары молний случаются и когда самолет не находится в центре грозы, а пролетает мимо нее. Молния может ударить даже когда самолет пролетает рядом с перистыми облаками, которые остались от прошедшего грозового фронта.

После удара молнии пилоты проверяют все системы на работоспособность; если обнаружены неполадки - они сажают самолет в ближайшем аэропорту. Даже если системы работают нормально, самолет, в который попала молния, должен пройти тщательный техосмотр.