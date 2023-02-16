Самолет WizzAir из Кутаиси в Ригу должен был вылететь из аэропорта Кутаиси в 6:10. Но он поднялся в небо в 7 часов, а затем его посадили в Катовице (Польша). Дело в том, что при взлете в самолет, предположительно, попала молния. Никто не пострадал, пишет портал "Чайка".
В летевший из Грузии в Ригу самолет, предположительно, попала молния
"Мы слышали громкий хлопок и видели вспышку", - рассказывает главный редактор портала "Чайка" Инна Плавока, которая с группой латвийских журналистов и блогеров возвращалась из пресс-тура по Грузии этим рейсом в Ригу.
Пассажиров в Польше пересадили в другой самолет, а самолет, в который попала молния, будет проходить технический осмотр, рассказал экипаж.
Инна Плавока отмечает, что кроме журналистов и блогеров на борту много других людей - в общей сложности около 180 пассажиров.
Большинство случаев удара молнии приходится на время, когда самолет набирает высоту или снижается. Удары молний случаются и когда самолет не находится в центре грозы, а пролетает мимо нее. Молния может ударить даже когда самолет пролетает рядом с перистыми облаками, которые остались от прошедшего грозового фронта.
После удара молнии пилоты проверяют все системы на работоспособность; если обнаружены неполадки - они сажают самолет в ближайшем аэропорту. Даже если системы работают нормально, самолет, в который попала молния, должен пройти тщательный техосмотр.
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