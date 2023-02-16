Лукашенко рассказал, в каком случае Беларусь может вступить в войну против Украины

"Да, я готов… Вы говорите "вторжение", у нас разные взгляды на это... Я думаю, что Россия была вынуждена осуществить эти действия для обеспечения своей безопасности… Я готов снова предоставить [территорию]. Но я также готов вести войну вместе с русскими с территории Беларуси, но только в том случае, если кто-нибудь - даже один солдат - придет на нашу территорию с оружием, чтобы убивать моих людей", - заявил Лукашенко в ответ на вопрос корреспондента Би-би-си Стива Розенберга во время пресс-конференции в Минске.

Он отметил, что это относится и к другим соседям Беларуси. "Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер", - сообщил Лукашенко.

Возвращаясь к вопросу, возможна ли "агрессия" со стороны Беларуси, Александр Лукашенко еще раз повторил, что не хочет войны, пишет белорусский портал "Зеркало".

"Мы мирные люди. Мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не совершите агрессию на территорию Беларуси. Вот мой ответ. Он дан давно", - сказал Лукашенко.

Он напомнил, что Россия является союзником Беларуси, у стран есть совместная военная группировка. По его словам, Россия никогда не просила, чтобы Беларусь начала войну против Украины.

Как уже сообщалось, Минск напрямую не присоединился к России в войне против Украины, однако разрешил Москве использовать территорию Беларуси для осуществления нападений.

В Беларуси по-прежнему находится большое число российских военнослужащих - подсчеты свидетельствуют о 60-70 тысячах солдат. Лукашенко обещал не отправлять их через границу с Украиной, однако существуют большие опасения, что и эти силы могут быть вовлечены в войну.