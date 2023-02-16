Рижский городской суд сегодня приговорил бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша к 280 часам общественных работ за фальсификацию бухгалтерских документов, выяснило агентство LETA в суде.
Кайминьш за подделку документов получил 280 часов общественных работ
Приговор суда первой инстанции можно обжаловать в Рижском окружном суде.
Ранее прокурор просил оштрафовать Кайминьша на 15 минимальных зарплат.
Кайминьша обвиняют в подделке бухгалтерских документов Al De media, а именно счетов, выставленных фирме Кайминьша Suņu būda.
Уголовный закон предусматривает за такое правонарушение лишение свободы на срок до одного года, принудительные работы или штраф.
В июне 2018 года Кайминьш был задержан Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией за возможное незаконное финансирование партии KPV LV, а также за предоставление ложных сведений в декларации, но позже уголовный процесс был прекращен.
Кайминьш ранее был одним из лидеров KPV LV, позже стал беспартийным, а в 14-й Сейм не баллотировался.
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