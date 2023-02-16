Фото и видео ⟩ В Украину из России вернулся 101 человек, в том числе защитники "Азовстали"

В четверг днем состоялся новый обмен военнопленными между Украиной и Россией.

Домой вернулся 101 человек - 100 военнослужащих и один гражданский.

"Гражданский - это вице-мэр города Энергодар Иван Самойдюк. Он не сломался, отказался сотрудничать с врагом, и оккупанты его в прошлом году в контрольной точке у Благовещенска похитили. После 333 дней дней заточения он возвращается к родственникам", - говорится в сообщении координационного штаба Украины по обмену пленниками.

Среди людей есть 94 защитника Мариуполя, из них 63 солдата защищали завод "Азовсталь", там же есть пограничники и ополченцы.

We keep working. Thanks to the team and the Coordinating Headquarters for the Treatment of Prisoners of War.



We'll get everyone home. pic.twitter.com/ZhhWZXxubK — Andriy Yermak (@AndriyYermak) February 16, 2023

"Их родственники так долго ждали их дома", - написал Ермак в Telegram.

Большинство солдат имеют ранения различной силы. Вовлеченные организации продолжают работать, чтобы обеспечить больше обменов военнопленными, сообщает украинское новостное агентство УНИАН.

100 our Defenders returned home in a prisoner swap.



The 📹 is so touching - one of our Warriors is kissing Ukrainian land. Then two others meet who clearly haven't seen each other for a very long time



Ukraine will not rest until we return everyone home.



📹: 🇺🇦 Security Service pic.twitter.com/kW7Wjgz3Hm — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 16, 2023

"Худшее позади, их близкие и родные будут рядом. Мы доставим всех домой", - пишет Ермак.

В свою очередь, самолетом в Москву отправился 101 российский солдат.