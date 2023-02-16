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Фото и видео ⟩ В Украину из России вернулся 101 человек, в том числе защитники "Азовстали"

rus.tvnet.lv
В Украину из России вернулся 101 человек, в том числе защитники "Азовстали"
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Вернувшиеся в Украину пленники.
Вернувшиеся в Украину пленники. Фото: Andriy Yermak/Telegram

Из российского плена в Украину вернулся 101 человек, в четверг, 16 февраля, в своем профиле Twitter сообщил руководитель бюро президента Украины Андрей Ермак.

В четверг днем состоялся новый обмен военнопленными между Украиной и Россией.

Домой вернулся 101 человек - 100 военнослужащих и один гражданский.

"Гражданский - это вице-мэр города Энергодар Иван Самойдюк. Он не сломался, отказался сотрудничать с врагом, и оккупанты его в прошлом году в контрольной точке у Благовещенска похитили. После 333 дней дней заточения он возвращается к родственникам", - говорится в сообщении координационного штаба Украины по обмену пленниками.

Среди людей есть 94 защитника Мариуполя, из них 63 солдата защищали завод "Азовсталь", там же есть пограничники и ополченцы.

"Их родственники так долго ждали их дома", - написал Ермак в Telegram.

Большинство солдат имеют ранения различной силы. Вовлеченные организации продолжают работать, чтобы обеспечить больше обменов военнопленными, сообщает украинское новостное агентство УНИАН.

"Худшее позади, их близкие и родные будут рядом. Мы доставим всех домой", - пишет Ермак.

В свою очередь, самолетом в Москву отправился 101 российский солдат.

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