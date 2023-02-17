"Без чужой крови на своих руках": предсмертное письмо российского солдата

Командиры воинской части забрали предсмертную записку. Она также не фигурировала в материалах уголовного дела. Однако ее успели сфотографировать товарищи погибшего.

В предсмертном письме Сергей Гридин пишет, что его "вписали в ротацию в Украину".

Когда он сказал своим командирам, что не хочет воевать, над ним стали издеваться - это и послужило причиной его самоубийства.

"Описывать эти измывательства, которые совершали надо мной эти животные я не хочу и не буду, но жить с этим не могу", - написал Сергей.

"Я не желаю подчиняться людям, не внушающим ничего кроме страха и отвращения. Сломать вам меня не удалось и уже не удастся. Поэтому я принял решение умереть здесь, на родной земле, без чужой крови на руках. Хотелось бы, чтоб их посадили за то, что довели человека до суицида, но в России такое не практикуют. Ненавижу! Гридин Сергей", - закончил свое письмо мобилизованный.

Интернет-журнал 7х7 связался с сестрой Гридина. Она говорит, что военные не объяснили семье причину самоубийства и ничего не сказали о предсмертной записке. Вскрытие показало, что парня били, но в официальных документах этого нет.

"После Нового года он нам позвонил и сказал, что их хотят отправить в Украину. Но потом сделал вид, что это была шутка. Теперь мы понимаем, что это была не шутка", - говорит сестра Сергея Гридина.