"Главное здание Нидерландского телевидения и радио обклеено именами людей, умерших от вакцин против Covid-19". Таким постом в своем Telegram-канале поделился доктор филологических наук, писатель, владелец и управляющий издательством Antava Марис Рукс, кандидат на выборах в 14-й Сейм от партии "Латвия на первом месте" в Видземе. В настоящее время он также является заместителем помощника бывшего министра благосостояния Рамоны Петравичи, которая была избрана в Сейм.
Фактомат ⟩ Как "ковид-диссиденты" Латвии используют уровень смертности в Нидерландах
В видео, которым поделился Рукс, можно увидеть здание нидерландской общественной телерадиокомпании Nederlandse Omroep Stichting (NOS), первый этаж которого покрыт красочными стикерами, и небольшую группу людей, держащих плакаты с надписями на нидерландском языке.
Этот пост в Telegram просмотрели более 7 тысяч человек. В то же время публикация Рукса была размещена и на Telegram-канале mainampasauli.news, который он же и курирует, а также перепубликована одним из самых известных латвийских конспирологов и "антипрививочников" - торговцем водой Янисом Плявиньшем. Там его посмотрели более 4 тысяч раз.
Фактчекинговый проект TVNET "Фактомат" решил выяснить, правдиво ли описывает ситуацию Рукс или представляет ее в выгодном свете.
Митинг, показанный на видео, проходил 4 февраля перед зданием NOS в Хилверсюме. Плакаты на нидерландском языке гласят: "Объективны ли СМИ?", "Хватит лгать", "NOS, RTL, SBS, NRC, AD, Telegraaf, Loyal, мы устали от вашей лжи", "NOS=fakenews", "Остановите пропаганду", "Остановите цензуру", "Выключите телевизор и включите мозг" и "Честное исследование избыточной смертности".
Последний плакат также является ключевой причиной протеста.
В 2022 году в Нидерландах было зарегистрировано 170 000 смертей, что на 14,5 тысяч, или на 9,3%, больше, чем прогнозировалось ранее. Статистическое управление Нидерландов сообщило в январе, что, хотя избыточная смертность в прошлом году была несколько ниже, чем в 2021 и 2020 годах, она все равно значительно выше, чем в 2015 и 2018 годах, когда в стране произошли крупные вспышки гриппа.
При этом отмечается, что сверхнормативная смертность в первые три месяца 2022 года не регистрировалась. Но Бюро статистики констатирует, что в середине марта в стране началась эпидемия гриппа, которая продолжалась 13 недель, еще одна волна эпидемии гриппа прошла в середине декабря прошлого года. В то же время распространение Covid-19 продолжилось.
Аналитики напоминают, что эпидемий гриппа в 2020 и 2021 годах не было. С другой стороны, в январе этого года в Нидерландах не была констатирована смертность выше нормы.
Однако часть местных жителей не устраивают разъяснения властей, и поэтому прямо перед зданием общественного СМИ прошла акция протеста с призывом раскрыть правду и провести исследования, что является причиной роста смертности.
Местные нидерландские порталы подобной направленности тоже воспользовались проходившим митингом, как и латвийские "ковид-диссиденты". Например, портал www.frontnieuws.com предлагает читателям такой заголовок: "Национальный пропагандистский канал NOS, покрытый 14 445 стикерами, каждый из которых представляет смерть от вакцины против Covid-19 в 2022 году". Подобное можно найти и на других сайтах, которые ежедневно публикуют контент, основанный на теориях заговора.
Парой кликов в Google можно получить подтверждение, что среди протестующих есть и антипрививочники от Covid-19,
но именно в этом протесте люди настаивают на проведении честных исследований причин роста смертности. А цветные стикеры, наклеенные на здании NOS, представляют одну из 14 445 смертей, которые произошли сверх прогнозируемого уровня смертности.
Но вот видео, которое дает лучшее представление о том, что написано на стикерах. Как видите, там очень и очень редко можно увидеть имена людей, не говоря уже о том, что стало причиной их смерти. В основном видны надписи RIP и нарисованные кресты.
In Hilversum.— Henk Krol (@HenkKrol) February 5, 2023
Opmerkelijk protest op de ramen van het NOS-gebouw.
Een post-it voor elk geval van oversterfte.
Wat doe je dan?
Hoe zullen de redacties van o.m. het journaal reageren?
Met het bericht dat er - juist nu - ondersterfte is. pic.twitter.com/Oo7Kip1wA7
В данном случае латвийские "ковид-диссиденты", возможно, надеялись на языковой барьер, потому что очень немногие в Латвии знают нидерландский язык, но им также следует помнить, что в наше время это не является препятствием для быстрого установления истины.
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