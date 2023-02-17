Фактомат ⟩ Как "ковид-диссиденты" Латвии используют уровень смертности в Нидерландах

В 2022 году в Нидерландах было зарегистрировано 170 000 смертей, что на 14,5 тысяч, или на 9,3%, больше, чем прогнозировалось ранее. Статистическое управление Нидерландов сообщило в январе, что, хотя избыточная смертность в прошлом году была несколько ниже, чем в 2021 и 2020 годах, она все равно значительно выше, чем в 2015 и 2018 годах, когда в стране произошли крупные вспышки гриппа.

При этом отмечается, что сверхнормативная смертность в первые три месяца 2022 года не регистрировалась. Но Бюро статистики констатирует, что в середине марта в стране началась эпидемия гриппа, которая продолжалась 13 недель, еще одна волна эпидемии гриппа прошла в середине декабря прошлого года. В то же время распространение Covid-19 продолжилось.

Аналитики напоминают, что эпидемий гриппа в 2020 и 2021 годах не было. С другой стороны, в январе этого года в Нидерландах не была констатирована смертность выше нормы.

Однако часть местных жителей не устраивают разъяснения властей, и поэтому прямо перед зданием общественного СМИ прошла акция протеста с призывом раскрыть правду и провести исследования, что является причиной роста смертности.