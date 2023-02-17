Эмоциональное и физическое насилие над ученицей зафиксировано на видеозаписи в Рижской гимназии северных стран (Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijā). Анну (имя изменено) повалили на землю, а другие девочки пинали ее, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ "Тянули за волосы и ударили ногой по голове": в Риге в школе избили девочку
Вокруг Анны стояло несколько девочек, в том числе на три года старше. Одна из них схватила Анну за волосы и повалила ее на землю. Удары ногой пришлись по голове и туловищу. К счастью, удары были несильные.
Временами Анна пыталась защищаться.
"Я обращаюсь к вам с очередным случаем моббинга в Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijā. Группа подростков избила девочку и сняла это на видео. Учитывая сложности в общении с директором, которая пытается все замять, я полагаю, что и этот случай может сойти на нет", - сказал отец ученицы, ставшей свидетелем произошедшего.
Однако руководство школы решило не общаться с передачей. Инга Ланде, директор Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijā, отказалась от встречи.
"15 февраля в Государственную полицию обратилась женщина, сообщившая о возможном эмоциональном и физическом насилии в отношении ее ребенка со стороны сверстников.
В связи с происшествием начато несколько ведомственных проверок, выясняются обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении Госполиции.
Ситуация с моббингом в школах Латвии критическая, говорит соавтор ассоциации Neklusē Марика Анджане.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!