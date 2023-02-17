Видео ⟩ "Тянули за волосы и ударили ногой по голове": в Риге в школе избили девочку

Вокруг Анны стояло несколько девочек, в том числе на три года старше. Одна из них схватила Анну за волосы и повалила ее на землю. Удары ногой пришлись по голове и туловищу. К счастью, удары были несильные.

Временами Анна пыталась защищаться.

"Я обращаюсь к вам с очередным случаем моббинга в Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijā. Группа подростков избила девочку и сняла это на видео. Учитывая сложности в общении с директором, которая пытается все замять, я полагаю, что и этот случай может сойти на нет", - сказал отец ученицы, ставшей свидетелем произошедшего.

Однако руководство школы решило не общаться с передачей. Инга Ланде, директор Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijā, отказалась от встречи.

"15 февраля в Государственную полицию обратилась женщина, сообщившая о возможном эмоциональном и физическом насилии в отношении ее ребенка со стороны сверстников.

В связи с происшествием начато несколько ведомственных проверок, выясняются обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении Госполиции.

Ситуация с моббингом в школах Латвии критическая, говорит соавтор ассоциации Neklusē Марика Анджане.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)