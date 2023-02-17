В Эстонии задержаны курьеры с опасным наркотиком. Его ввезли из Латвии

При обыске у них было обнаружено около 120 граммов сильнодействующего наркотика карфентанила.

По предварительным данным, вещество было ввезено из Латвии.

При задержании полиция обнаружила наличные в размере 3000 евро. Есть основания полагать, что это деньги, заработанные преступным путем.

По словам главы криминального бюро Идаской префектуры Райнета Ююзе, приоритетом полиции является предотвращение попадания опасных веществ на улицу.

"Если поначалу обычному человеку может показаться, что 120 граммов вещества - это мало, то на самом деле его хватило бы, чтобы вызвать наркотическое опьянение почти у 50 000 человек.

В прошлом году в Эстонии снова начали распространяться очень сильные синтетические наркотики, которые ввозятся в основном из соседних стран. О силе действия этих веществ говорит и тот факт, что в прошлом году резко возросло количество смертей, связанных с наркотиками", - пояснил глава ведомства.

Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство обвинения, и 53-летняя женщина, а также мужчины 51, 45 и 39 лет были взяты под стражу после задержания, один мужчина в то время оставался на свободе. Сегодня, 17 февраля, Вируский уездный суд также выдал ордер на арест четвертого человека.

Найденное в ходе обыска запрещенное вещество. Фото: PPA

"Этот случай, несомненно, является преступлением с высокой степенью общественной опасности, поскольку помимо того, что наркотики наносят вред здоровью потребителя, наркоманы нередко совершают преступления против собственности и личности. Правоохранительные органы крайне жестко относятся к лицам, распространяющим наркотики среди населения и получающим от этого преступный доход. Единственное возможное решение по предотвращению подобных преступлений - своевременное раскрытие преступления, задержание преступников и строгое наказание за содеянное", - заявил районный прокурор Сергей Листов.

Уголовное производство ведет Идаская префектура и возглавляет Вируская окружная прокуратура.