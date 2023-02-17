Видео ⟩ Водитель Audi разогнался до 169 км/ч. Его сурово наказали

Видео: Полиция останавливает нарушителя

В понедельник, 12 февраля, в 12:22 сотрудники полиции во время наблюдения за дорожным движением в Валмиерском крае, на трассе Коцени - Лимбажи - Туя заметили автомобиль Audi, который вместо разрешенной скорости движения в 90 км/ч, ехал со скоростью 169 км/ч.

При осмотре было установлено, что за рулем Audi сидел мужчина 1991 года рождения. С учетом допустимой погрешности радара измерительного прибора минимально возможная скорость движения составила 163 км/ч.

За превышение максимально разрешенной скорости движения полиция возбудила дело об административном правонарушении, а водитель был оштрафован на 400 евро за нарушение, а также к шестимесячному запрету на управление автомобилем.

Государственная полиция призывает водителей не проявлять безрассудства и помнить, что превышение разрешенной скорости движения, а также несоблюдение требований других правил дорожного движения ставит под угрозу безопасность и здоровье не только самого водителя, но и другиех участников дорожного движения.