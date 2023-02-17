При приеме в школу приоритет будет у детей, живущих рядом

Проект обязательных правил опубликован на сайте самоуправления, чтобы жители могли высказать свое мнение и внести предложения.

Комплектация классов учебными заведениями завершится к 1 июня.

Регистрация детей будет проходить в приоритетном порядке. Преимущество получат дети, которые задекларированы по одному адресу с законным представителем на территории, прикрепленной к учреждению, и брат или сестра которых обучаются по основной образовательной программе в этой шокле.

Следующими в первый класс будут зачислены дети, которые задекларированы вместе с законным представителем по одному адресу на территории, прикрепленной к школе, затем дети, задекларированные с родителями в Риге и чьи родители являются учителями соответствующей школы.

Следующими в 1-ые классы будут зачисляться дети, у которых брат или сестра обучаются в школе по программе основного образования, затем дети, которые задекларированы на прикрепленной к школе территории.

Наконец, в первый класс будут зачисляться дети, зарегистрированные в Риге, и только за ними претендовать на место в 1-м классе смогут дети из других самоуправлений.