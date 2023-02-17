В 1-е классы рижских школ в первоочередном порядке будут приниматься дети, проживающие рядом со школой, предусмотрено изменениями, внесенными в обязательные правила самоуправления о порядке регистрации заявлений о приеме ребенка в 1-й класс образовательного учреждения Риги.
При приеме в школу приоритет будет у детей, живущих рядом
Проект обязательных правил опубликован на сайте самоуправления, чтобы жители могли высказать свое мнение и внести предложения.
Комплектация классов учебными заведениями завершится к 1 июня.
Регистрация детей будет проходить в приоритетном порядке. Преимущество получат дети, которые задекларированы по одному адресу с законным представителем на территории, прикрепленной к учреждению, и брат или сестра которых обучаются по основной образовательной программе в этой шокле.
Следующими в первый класс будут зачислены дети, которые задекларированы вместе с законным представителем по одному адресу на территории, прикрепленной к школе, затем дети, задекларированные с родителями в Риге и чьи родители являются учителями соответствующей школы.
Следующими в 1-ые классы будут зачисляться дети, у которых брат или сестра обучаются в школе по программе основного образования, затем дети, которые задекларированы на прикрепленной к школе территории.
Наконец, в первый класс будут зачисляться дети, зарегистрированные в Риге, и только за ними претендовать на место в 1-м классе смогут дети из других самоуправлений.
Карта с территориями, прикрепленными к школам, опубликована в приложении к проекту обязательных правил.
Распределение территориальных единиц, закрепленных за учреждениями, не распространяется на Рижскую белорусскую начальную школу имени Янки Купалы, 1-ю основную школу-центр развития, 2-ю основную школу, 3-ю основную школу, 4-ю основную школу, 5-ю основную школу-центр развития, 66-ю среднюю школу, Эстонскую основную школу, Эбельмуйжскую основную школу, Польскую гимназию Иты Козакевичи, 1-ю христианскую основную школу, Литовскую среднюю школу, Рижскую основную школу Valodiņa, Даугавскую основную школу, Рижскую украинскую среднюю школу, Основную школу Валда Авотиньша, Рижскую вальдорфскую школу, Страздумуйжскую среднюю школуентр развития и Рижскую еврейскую среднюю школу Дубнова.
С учетом положений закона об образовании о постепенном переходе в течение трех учебных лет на обучение на государственном языке в школах, реализующих программу начального образования национальных меньшинств, в приложении к проекту обязательных правил перечислены школы, где с 1 сентября 2023 года обучение в 1-м классе начнется на государственном языке.
Жители Риги могут подавать предложения к правилам до 24 февраля этого года.
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