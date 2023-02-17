С начала войны границу Латвии пересекли 223 тыс. украинских беженцев

В настоящее время трудоустроены примерно 7 тыс. беженцев. Большинство прибывших в Латвию граждан Украины - женщины и дети, подчеркивает Трофимов.

Данные ООН показывают, что 61% от общего числа украинских беженцев в Латвии составляют женщины и девушки, а 39% - мужчины и мальчики. Большинство беженцев в возрастной группе от 18 до 59 лет: 39% женщин и 20% мужчин.

Трофимов отметил, что нелегальная занятость украинцев в последнее время сократилась, но все еще имеет место.

Как сообщалось, сегодня ООН в сотрудничестве с МВД обнародовала региональный план действий по вопросам беженцам.

Он затронет более 4 млн беженцев из Украины в десяти странах Европы и дополнит национальные планы, разработанные правительствами, самоуправлениями и другими органами власти при скоординированной поддержке более чем 240 партнеров.

План рассчитан на десять стран, включая страны Балтии, принявшие значительное число беженцев. По данным ООН, в помощи нуждаются около 16 млн украинцев, из них 5 млн находятся за пределами Украины, а 11 - в Украине, где идут боевые действия.

В плане участвуют 14 гуманитарных организаций, в том числе агентства ООН, а также представители неправительственных организаций и гражданского общества.

В дополнение к реализации плана поддержки беженцев из Украины правительства Латвии ООН и гуманитарные партнеры окажут поддержку в таких важных областях, как обеспечение основных потребностей, продовольствие, жилье, здравоохранение, оборона и средства к существованию. Поддержка включает, например, консультирование беженцев, создание групп психосоциальной поддержки для женщин и детей, а также уроки латышского языка.

На эти цели запланировано финансирование в размере 12 млн долларов.