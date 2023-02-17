"Как будто я мог не согласиться": Лукашенко прибыл на встречу с Путиным

В публичной части встречи Путин поблагодарил Лукашенко за согласие приехать, отметив плотный график двух диктаторов. "Как будто я мог не согласиться", - ответил ему Лукашенко.

«Спасибо, что согласились приехать — Как будто я мог не согласиться!»



Путин и Лукашенко поговорили. pic.twitter.com/WksppQ8hPU — РБ головного мозга (@belamova) February 17, 2023

Также Путин сообщил, что смотрел пресс-конференцию Лукашенко 16 февраля, на которой он, в частности, заявил, что Беларусь втянется в войну против Украины только в том случае, если Украина нападет на нее.

"Вы, должно быть, расстроились", - сказал Лукашенко.

На это Путин ответил, что не расстроен, поскольку согласен с "подходом и позицией" белорусского диктатора.

Как ранее сообщал Кремль, Путин и Лукашенко намерены обсудить вопросы обороны и безопасности, а также вопросы, связанные с развитием интеграции в контексте единого государства России и Беларуси.