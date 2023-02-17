Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 февраля, принял в своей московской резиденции в Ново-Огарево белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщает "Медуза".
"Как будто я мог не согласиться": Лукашенко прибыл на встречу с Путиным
В публичной части встречи Путин поблагодарил Лукашенко за согласие приехать, отметив плотный график двух диктаторов. "Как будто я мог не согласиться", - ответил ему Лукашенко.
«Спасибо, что согласились приехать — Как будто я мог не согласиться!»— РБ головного мозга (@belamova) February 17, 2023
Путин и Лукашенко поговорили. pic.twitter.com/WksppQ8hPU
Также Путин сообщил, что смотрел пресс-конференцию Лукашенко 16 февраля, на которой он, в частности, заявил, что Беларусь втянется в войну против Украины только в том случае, если Украина нападет на нее.
"Вы, должно быть, расстроились", - сказал Лукашенко.
На это Путин ответил, что не расстроен, поскольку согласен с "подходом и позицией" белорусского диктатора.
Как ранее сообщал Кремль, Путин и Лукашенко намерены обсудить вопросы обороны и безопасности, а также вопросы, связанные с развитием интеграции в контексте единого государства России и Беларуси.
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