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"Как будто я мог не согласиться": Лукашенко прибыл на встречу с Путиным

rus.tvnet.lv
"Как будто я мог не согласиться": Лукашенко прибыл на встречу с Путиным
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Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: Reuters/ScanPix

Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 февраля, принял в своей московской резиденции в Ново-Огарево белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщает "Медуза".

В публичной части встречи Путин поблагодарил Лукашенко за согласие приехать, отметив плотный график двух диктаторов. "Как будто я мог не согласиться", - ответил ему Лукашенко.

Также Путин сообщил, что смотрел пресс-конференцию Лукашенко 16 февраля, на которой он, в частности, заявил, что Беларусь втянется в войну против Украины только в том случае, если Украина нападет на нее.

"Вы, должно быть, расстроились", - сказал Лукашенко.

На это Путин ответил, что не расстроен, поскольку согласен с "подходом и позицией" белорусского диктатора.

Как ранее сообщал Кремль, Путин и Лукашенко намерены обсудить вопросы обороны и безопасности, а также вопросы, связанные с развитием интеграции в контексте единого государства России и Беларуси.

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