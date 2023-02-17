Расследование: российский филиал "Ашан" помогал армии РФ в Украине

"В прошлом году я призывал мир бойкотировать "Ашан", потому что он не ушел из России и не перестал финансировать военные преступления. Однако реальность выглядит намного хуже - "Ашан" превратился в полноценное оружие российской агрессии", - признался министр в Twitter.

Last year, I urged the world to boycott Auchan for failing to withdraw from Russia and stop funding war crimes. However, the reality seems to be far worse: Auchan has evolved into a full-fledged weapon of Russian aggression. I intend to discuss this with my French counterpart. https://t.co/5Gp607HKPs — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 17, 2023

В исследовании, проведенном французской газетой Le Monde и проектами журналистских расследований The Insider и Bellingcat говорится, что российское отделение "Ашан" поставило армии РФ продукции на два миллиона рублей (26 тысяч евро). Продукты поставлялись бесплатно, рассказали источники изданиям.

В компании Auchan заявили, что был "глубоко удивлены" результатами исследования, отметив, что единственные данные, предоставленные расследованию, были датированы мартом 2022 года -спустя несколько недель после начала полномасштабного российского вторжения. "Мы не участвуем добровольно или активно в сборе средств для российских военных", - заявили в компании.

Украинское отделение "Ашан" подтвердило в заявлении в социальной сети Facebook, что оно "шокировано" результатами исследования. "Украинское отделение "Ашан" оказало поддержку украинцам на сумму более 60 миллионов гривен (1,5 миллиона евро) с начала войны", - говорится в сообщении компании.

"Ашан" работает в Украине и России уже много лет. Объем торговли российского подразделения до начала войны составлял десятую часть мирового объема.