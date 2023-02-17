С субботы часть нарушений на дорогах будут фиксировать камерами дорожных метеостанций

На данный момент при помощи этих технических средств будет производиться контроль того, оплачен ли дорожный сбор или приобретена ли виньетка для тех транспортных средств, для которых она необходима. Также камеры смогут распознать, имеется ли у автомобиля страховка OCTA и действующий техосмотр.

Останавливать автомобиль для этого не придется.

Первоначально контроль и регистрация нарушений будут проходить в следующих местах на основных автомагистралях страны:

на 13,3-м км трассы Рига (Скулте) - Лиепая (А9);

на 7,8-м км трассы А4 Рижской объездной дороги (Балтэзерс - Саулкалне);

на 13,4-м км трассы Тинужи - Кокнесе (P80);

на 23-м км трассы Рига - Елгава - граница Литвы (Мейтене) (А8).

За использование установленного законом участка автомобильной дороги госзначения без оплаты на собственника, пользователя или перевозчика транспортного средства налагается штраф в размере от ста до двухсот штрафных единиц, т.е. сумма штрафа может достигать 1000 евро.

Более подробна информация доступна на странице Latvijas Valsts ceļi.

Госполиция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.