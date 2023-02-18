Рижанин вынужден платить штраф за машину Bolt Drive, которую нашли разбитой в лесу

Максим только через несколько дней обнаружил, что совершенная 18 января поездка на машине Bolt Drive по-прежнему активна. Сумма счета достигла уже почти 300 евро, увидев это, мужчина связался с инфоцентром Bolt Drive. Работники фирмы указали, что не могут помочь Максиму, и сообщили, что транспортное средств, которое он использовал, разбито и находится в лесу.

Рижанин сообщил о произошедшем в Государственную полицию, которая незамедлительно прибыла на место происшествия, где стояла разбитамя машина. Стражи порядка заявление мужчины не приняли, так как машина записана не на его имя.

Максим уверен, что произошла ошибка в системе, поэтому поездка и не была завершена, и проделку от его лица совершил кто-то другой. Кроме того, мужчине удалось найти свидетеля, который за несколько дней до происшествия видел, как некое лицо на конкретном транспортном средстве агрессивно передвигалось по лесным дорогам.

Представители фирмы Bolt отказались комментировать передаче ситуацию.

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