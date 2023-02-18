"Для нас это Перл-Харбор". Как живет город в Огайо после крушения поезда с токсичными химикатами

Вещества, попавшие в атмосферу после крушения (винилхлорид и бутилакрилат), опасны для здоровья и в достаточной концентрации могут вызывать различные осложнения - от тошноты до онкологических заболеваний.

"Для нашего города это Перл-Харбор или 11 сентября. Об этом теперь всегда будут вспоминать", - говорит владелец местного кафе Бен Ратнер.

В случае Ратнера произошедшее привело к "любопытной комбинации" переживаний и ощущений. Теперь он каждый раз заметно вздрагивает, когда слышит звук проходящего поезда, хотя раньше такие вещи не замечал. И добавляет, что теперь поезда кажутся ему более громкими и раздражающими, чем в прошлом.

60-летний владелец автомойки Рон Рафферти говорит, что носит маску на работе из-за опасений за свое здоровье Фото: Getty Images

Он говорит, что его друзья в Восточной Палестине начинают паниковать по любому поводу и постоянно остаются настороже - эти чувства он сравнивает с посттравматическим расстройством.

"Пора нам задуматься о долговременных последствиях для психики и эмоционального состояния людей, - говорит Ратнер. - Люди стали переживать, когда рядом проезжают поезда, когда их дети выходят на улицу, когда они выпускают собак - и те случайно могут напиться зараженной воды. Это все очень серьезно".

По его словам, местные дети только недавно пережили пандемию Covid-19, а теперь их жизнь была перевернута с ног на голову из-за еще одной травмы. "Все это может продолжаться поколениями, - считает он. - Это не просто газ или облака химикатов".