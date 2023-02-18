Опрос: более чем у половины людей были семейные конфликты из-за смартфонов

Более половины, или 54% респондентов считают, что пользуются смартфоном много или слишком много, а 75% считают чрезмерное использование смартфонов зависимостью.

По мнению пользователей смартфонов, зависимость характеризуется постоянным и бесцельным вниманием к телефону, длительным и неэффективным расходом времени, а также использованием его в неподходящее время и неспособностью разделить внимание.

Почти 60% респондентов ожидают ответа на сообщение, отправленное другу, в течение часа. Более 60% признают, что часто или очень часто проверяют свой телефон на наличие сообщений.

По сравнению с данными опроса 2019 года, в 2022 году укрепилось убеждение в том, что использование смартфона может как сблизить, так и отдалить от близких людей. Старшее поколение чаще считает, что использование телефона сближает.

Опрос проводился в сотрудничестве с Berg Research в декабре 2022 года, в нем приняли участие 1006 респондентов.