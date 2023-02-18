Видео ⟩ Туристический объект в Адажском крае смущает людей. Его украшают оккупационные символы

После развернутой Россией войны в Украине Закон о самоуправлениях Латвии определил памятники и другие объекты, которые прославляют оккупационные власти. До середины ноября прошлого года их надо было демонтировать.

В этом районе когда-то был построенный советскими военными городок с секретной базой противовоздушной защиты. Ее территорию в 2020 году, до развернутой войны в Украине, включили в туристический проект военного наследия Латвии и Эстонии Militarty Heritage, целью которого было обобщение исторических свидетельств за последние сто лет в туристическом продукте военного наследия.

При привлечении средств Европейского Союза в рамках проекта территория благоустроена, размещая в одном месте фрагменты бетонного забора.

На расстоянии нескольких сотен метров сохранились фрагменты ангаров, в которых размещались устройства ПВО и оружие. Неподалеку расположено место отдыха с информационным стендом о военной истории окрестностей Царникавы, в том числе о последствиях советской оккупации и военизации в стороне Царникавы.

Заместитель директора Царникавского краеведческого центра Ивар Димдиньш не отрицает, что в самоуправлении, зная, что убираются следы оккупационного режима, ломали копья о том, должно ли существовать такое место осмотра, учитывая сегодняшний контекст.

Однако только в целях образования, учитывая также факт, что в благоустройство территории вложены средства, было решено сохранить этот туристический объект, который рассказывает о тяжелых временах в истории Латвии.

В самоуправлении обещают, что в ближайшее время разместят еще одну информационную табличку прямо у места осмотра, таким образом, надеясь рассеять смущение взволнованных жителей.

Видео: сюжет программы Bez Tabu