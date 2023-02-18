Видео ⟩ В многоэтажном здании образовались трещины, эвакуированы 33 человека, изменено движение транспорта

VUGD сообщает, что в 18:52 спасатели получили вызов на улицу Кришьяня Валдемара, где, согласно первоначальной информации, в многоэтажном здании образовались трещины.

На месте происшествия пожарные обнаружили видимые трещины в здании и начали эвакуацию людей. Для размещения эвакуированных людей на месте происшествия в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией был предоставлен автобус.

Информация о состоянии здания передана в Рижское строительное управление. На месте происшествия работают 23 спасателя.

VUGD сообщает, что из двух соседних зданий в сотрудничестве с Рижской муниципальной полиции эвакуированы 33 человека, собака и два кота.

Представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис рассказал агентству LETA, что на месте находятся два автобуса Rīgas satiksme. Один человек выразил желание, чтобы его разместили.

Rīgas satiksme информирует, что в связи с ситуацией закрывается все движение возле ул. Кришьяниса Валдемара, 117. Изменен маршрут 3-го тролейбуса и 11-го автобуса.

В направлении от города транспорт проходит по ул. Кришьяниса Валдемара, ул. Спорта, ул. Сканстес, ул. Зирню и далее по маршруту.

Пропускаются остановки: улица А.Бриана, улица Алояс, улица Эвелес.

В направлении центра транспорт проходит по ул. Зирню, ул. Сканстес, ул. Весетас, ул. Ханзас и ул. Кришьяниса Валдемара.

Пропускаются остановки: улица Эвелес, улица Палидзибас, улица Бруниниеку.