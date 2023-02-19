Болгарский журналист-расследователь Христо Грозев, объявленный Россией в розыск, не сможет посетить церемонию вручения кинопремий BAFTA в Лондоне из-за опасений относительно безопасности. Огранизаторы премии по совету лондонской полиции решили не пускать Грозева на церемонию, где в качестве номинанта будет представлен документальный фильм об Алексее Навальном.
Расследователя Христо Грозева не пустят на вручение премии BAFTA в Лондоне из-за угрозы безопасности
Грозев, один из главных героев фильма, возмутился решением организаторов в Twitter. Полиция Лондона ему ответила.
О том, что имя Грозева исчезло из списка приглашенных на BAFTA и на церемонию его не пустят, сам журналист накануне сообщил в своем Twitter. Он уточнил, что узнал об этом от коллеги из Си-эн-эн.
Позже, в интервью Би-би-си, Грозев рассказал, что у него были билеты на церемонию, которая состоится в воскресенье, но по совету британской полиции приглашение было отозвано.
"Я был удивлен, узнав, что мне и моей семье было запрещено посещать премию BAFTA, на которую номинирован документальный фильм "Навальный". Причина в том, что мы якобы представляем собой "риск в области общественной безопасности", - написал Грозев. - Подобные случаи показывают, что независимые журналисты во всем мире подвергаются растущей опасности, и ее источник - не только диктаторы-убийцы. Он еще и в том, что мир, которому пытаются служить эти журналисты, заглушает их голоса вместо того, чтобы их усиливать".
Впрочем, в интервью Би-би-си Грозев сообщил, что получал "несколько предупреждений от различных правоохранительных агентств в Европе, и есть явные доказательства того, что моя жизнь в опасности".
Многие из фолловеров Грозева в "Твиттере" с ним согласились, хотя нашлись и те, кто сказал, что запрет оправдан, а безопасность - превыше всего. Через некоторое время в треде появился официальный аккаунт лондонской полиции с заявлением, "связанным с онлайн-дискуссией вокруг посещения премии BAFTA".
While we can't comment on specific cases, the situation journalists face around the world and the fact that some face the hostile intentions of foreign states whilst in the UK is a reality that we are absolutely concerned with.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 17, 2023
Read more:https://t.co/QNVGyyETZn
"Мы не можем комментировать какие-либо конкретные дела, но мы безусловно обеспокоены в связи с положением журналистов по всему миру и тем фактом, что они сталкиваются с враждебными намерениями зарубежных государств, даже находясь в Соединенном Королевстве", - заявили в полиции. Тем не менее, продолжили там, с этими враждебными намерениями приходится считаться, и это значит, что организаторам публичных мероприятий иногда приходится делать сложный выбор.
Решение не возвращаться в Австрию
Грозев - руководитель издания Bellingcat, которое занимается журналистскими расследованиями, используя в числе прочего данные из открытых источников. Группе Грозева, в частности, удалось установить реальные имена двух предполагаемых агентов ГРУ, которых Лондон обвиняет в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.
В фильме "Навальный" Грозев рассказывает о попытке отравить Алексея Навального нервно-паралитическим агентом "Новичок", после которой Навальный временно уехал в Германию.
В России Bellingcat признан "нежелательной организацией" и "иностранным агентом", а сам Грозев объявлен в розыск МВД. Российские спецслужбы обвиняют его в помощи Киеву.
В начале февраля Грозев сообщил австрийской газете Falter, что решил не возвращаться в Австрию, где прожил многие годы, и будет жить в США. "Я подозреваю, что в [Вене] больше российских агентов, осведомителей и подручных, чем полицейских", - сказал он (цитата по публикации Русской службы Deutsche Welle, которая в России внесена в реестр СМИ-"иноагентов").
В организационном комитете BAFTA сказали агентству AFP, что многие из продюсеров фильма о Навальном приглашены на церемонию. Соратники российского политика, живущие в Европе, не говорили, посетят ли они премию BAFTA.
Фильм "Навальный" также номинирован на получение премии американской киноакадемии "Оскар".
Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Подпишитесь на нашу рассылку "Контекст": она поможет вам разобраться в событиях.