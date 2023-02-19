Расследователя Христо Грозева не пустят на вручение премии BAFTA в Лондоне из-за угрозы безопасности

Грозев, один из главных героев фильма, возмутился решением организаторов в Twitter. Полиция Лондона ему ответила.

О том, что имя Грозева исчезло из списка приглашенных на BAFTA и на церемонию его не пустят, сам журналист накануне сообщил в своем Twitter. Он уточнил, что узнал об этом от коллеги из Си-эн-эн.

Позже, в интервью Би-би-си, Грозев рассказал, что у него были билеты на церемонию, которая состоится в воскресенье, но по совету британской полиции приглашение было отозвано.

"Я был удивлен, узнав, что мне и моей семье было запрещено посещать премию BAFTA, на которую номинирован документальный фильм "Навальный". Причина в том, что мы якобы представляем собой "риск в области общественной безопасности", - написал Грозев. - Подобные случаи показывают, что независимые журналисты во всем мире подвергаются растущей опасности, и ее источник - не только диктаторы-убийцы. Он еще и в том, что мир, которому пытаются служить эти журналисты, заглушает их голоса вместо того, чтобы их усиливать".