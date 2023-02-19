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Пропавшая без вести Элина нашлась

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Пропавшая без вести Элина нашлась
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Пропавшая Элина Ковтун.
Пропавшая Элина Ковтун. Фото: Valsts policija

Участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления Госполиции нашел несовершеннолетнюю Элину Ковтун, которая ранее ушла из своего дома в Риге на ул. Илукстес и долго время не возвращалась.

Новейшая информация свидетельствует о том, что девушка жива и здорова.

Полиция благодарит всех, кто делился информацией о поисках и помог найти девушку.

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