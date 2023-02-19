Участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления Госполиции нашел несовершеннолетнюю Элину Ковтун, которая ранее ушла из своего дома в Риге на ул. Илукстес и долго время не возвращалась.
Пропавшая без вести Элина нашлась
Пропавшая без вести Элина нашлась
Новейшая информация свидетельствует о том, что девушка жива и здорова.
Bezvēsts prombūtnē bijusī Elīna Kovtuna ir atradusies sveika un vesela.— Valsts policija (@Valsts_policija) February 19, 2023
Valsts policija izsaka pateicību visiem, kuri dalījās ar šo informāciju. https://t.co/EOTVV6cH3c
Полиция благодарит всех, кто делился информацией о поисках и помог найти девушку.
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