Что находится в бронепоезде Путина?

Такая информация открыта в расследовании, проведенном центром исследовательской журналистики "Досье". Центр финансирует критик Кремля и бывший олигарх Михаил Ходорковский.

"После начала войны в феврале прошлого года он [Путин] очень активно начал использовать бронепоезд. Чаще всего для того, чтобы попасть в резиденцию президента на Валдае", - сказал "Досье" некий приближенный к Кремлю источник.

Исследование "Досье" связывает выбор Путиным транспорта с опасениями по поводу возможной слежки и отсутствием уверенности в безопасности президентского воздушного флота относительно возможных атак.

Несмотря на то, что бронепоезд визуально не отличается от обычных поездов, внутри он значительно усовершенствован. Все вагоны поезда бронированы, увеличено количество коммуникационных антенн, локомотивов и осей.

В поезде находится спальня президента и помещение для собраний. Кроме того, имеется вагон для сопровождающего Путина персонала, а также вагон для специальных связей. Для поезда составлен специальный график, чтобы он мог достигать максимальной скорости и избегать нежелательных остановок.

Считается, что стоимость поезда составляет примерно один миллиард рублей (12,5 млн евро). Его начали оборудовать в 2014 году, а активно использовать стали только летом 2021 года.