Сирия заявила об израильском ракетном ударе по Дамаску

Ссылаясь на военный источник, государственные СМИ сообщили, что вскоре после полуночи Израиль нанес авиаудары по нескольким районам столицы, в результате чего пять человек погибли, в том числе один военный. Еще 15 жителей города, по их данным, были ранены.

В результате удара были повреждены несколько зданий в густонаселенном районе Кафр Соуза недалеко от мечети Омейядов, расположенной в историческом центре Дамаска.

В этом районе находится большой хорошо охраняемый комплекс спецслужб. Многоэтажные здания силовиков расположены посреди жилой застройки, отмечает Reuters.

Израильские военные отказались комментировать удар, когда к ним обратилось агентство Reuters. Израиль часто атакует цели в Сирии, связанные с Ираном и боевиками "Хезболлы", но редко признает свои действия.

Воскресная атака стала первой с тех пор, как 12 дней назад на северо-западе страны, а также в соседней Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,8.