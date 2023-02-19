Фото ⟩ Три жителя домов на улице Кр. Валдемара попросили помощь с жильем

Этим людям помогли с размещением на пять суток. Просить о предоставлении жилья могут и те жильцы, которые в данный момент нашли приют у друзей, для этого им необходимо обратиться в рижскую муниципальную полицию.

"Понимая, что ситуация может затянуться, самоуправление поможет всем, кому нужна долгосрочная помощь с жильем. Обратиться следует в департамент жилья и окружающей среды или в центры жителей микрорайонов", - сказала Озола, добавив, что точная информация будет опубликована на сайте Рижской думы.

Озола добавила, что жильцы могут подать заявление на получение кризисного пособия. Для одного человека пособие равно одной минимальной заработной плате, то есть 620 евро, для семьи - 1240 евро. Для получения пособия необходимо обратиться в рижскую социальную службу.

В социальную службу следует обращаться и за другой помощью - например, предметами быта, едой и одеждой.

На оперативном совещании Рижская дума решила, что свяжется со всеми жильцами, чтобы в ближайшие дни провести с ними отдельную встречу и разъяснить ситуацию, в том числе дальнейшие шаги, варианты помощи, а также вопросы совместной ответственности домовладельцев, сказала Озола.

Как сообщалось, в субботу вечером в Риге сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) получили вызов в здание на улице Кр. Валдемара, где образовались трещины. Было эвакуировано 33 человека, а движение транспорта на участке ул. Валдемара между ул. Шарлотес и Алояс закрыто.