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Видео ⟩ "Не сходи с ума - это не твоя война". Шевчук выпустил клип на антивоенную песню

rus.tvnet.lv
"Не сходи с ума - это не твоя война". Шевчук выпустил клип на антивоенную песню
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук и музыкант Дмитрий Емельянов, наиболее известный как гитарист и клавишник Земфиры, выпустили клип на антивоенную песню "Родина, вернись домой". Автором клипа стал режиссер Александр Котт при участии самого Шевчука.

Как отмечает "Медуза", текст к песне музыкант написал летом прошлого года - через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

В композиции есть, в частности, такие строчки:

Темен век мой

Господи, как все случилось

Рваный лик твой

Укололась и забылась

Не сходи с ума, это не твоя война

Ждут грачи в полях весной

Родина, вернись домой

Клип опубликован на официальном ютьюб-канале группы ДДТ.

Напомним, это уже не первое высказывание Шевчука. В середине августа музыканта оштрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье о "дискредитации" российской армии. В свою очередь на концерте в Уфе он выступил с антивоенной речью, заявив среди прочего, что "родина - это не ж*па президента, которую надо все время целовать". После этого концерты ДДТ в России начали отменять.

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