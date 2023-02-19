Видео ⟩ "Не сходи с ума - это не твоя война". Шевчук выпустил клип на антивоенную песню

Как отмечает "Медуза", текст к песне музыкант написал летом прошлого года - через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Напомним, это уже не первое высказывание Шевчука. В середине августа музыканта оштрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье о "дискредитации" российской армии. В свою очередь на концерте в Уфе он выступил с антивоенной речью, заявив среди прочего, что "родина - это не ж*па президента, которую надо все время целовать". После этого концерты ДДТ в России начали отменять.