Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук и музыкант Дмитрий Емельянов, наиболее известный как гитарист и клавишник Земфиры, выпустили клип на антивоенную песню "Родина, вернись домой". Автором клипа стал режиссер Александр Котт при участии самого Шевчука.
Видео ⟩ "Не сходи с ума - это не твоя война". Шевчук выпустил клип на антивоенную песню
Как отмечает "Медуза", текст к песне музыкант написал летом прошлого года - через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
В композиции есть, в частности, такие строчки:
Темен век мой
Господи, как все случилось
Рваный лик твой
Укололась и забылась
Не сходи с ума, это не твоя война
Ждут грачи в полях весной
Родина, вернись домой
Клип опубликован на официальном ютьюб-канале группы ДДТ.
Напомним, это уже не первое высказывание Шевчука. В середине августа музыканта оштрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье о "дискредитации" российской армии. В свою очередь на концерте в Уфе он выступил с антивоенной речью, заявив среди прочего, что "родина - это не ж*па президента, которую надо все время целовать". После этого концерты ДДТ в России начали отменять.
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