Президент Латвии Эгил Левитс во вторник, 21 февраля, в 10:00 на торжественной церемонии аккредитует нового посла США в Латвии Кристофера Тодда Робинсона, сообщили агентству LЕТА в канцелярии президента.
Левитс аккредитует нового посла США в Латвии. Ранее он работал в Москве
В декабре прошлого года Сенат США утвердил Робинсона новым послом США в Латвии. Он сменил на этом посту Джона Карвайла, который занимал эту должность с 2019 года.
В июне прошлого года Робинсона выдвинул на должность посла в Латвии президент США Джо Байден.
Робинсон является высокопоставленным сотрудником службы иностранных дел в ранге посланника-советника и ранее занимал должности заместителя помощника госсекретаря в бюро по делам Европы и Евразии. Ранее Робинсон занимал должность советника посланника по политическим вопросам в посольстве США в Москве. До этого он работал в Госдепартаменте заместителем директора отдела по делам России, в миссии США при Европейском совете безопасности и сотрудничества в Вене и политическим советником в Манагуа.
Робинсон имеет степень магистра стратегических наук Национального военного колледжа Университета национальной обороны США и степень бакалавра международных отношений Университета Джорджа Вашингтона.
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