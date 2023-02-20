Левитс аккредитует нового посла США в Латвии. Ранее он работал в Москве

В декабре прошлого года Сенат США утвердил Робинсона новым послом США в Латвии. Он сменил на этом посту Джона Карвайла, который занимал эту должность с 2019 года.

Робинсон является высокопоставленным сотрудником службы иностранных дел в ранге посланника-советника и ранее занимал должности заместителя помощника госсекретаря в бюро по делам Европы и Евразии. Ранее Робинсон занимал должность советника посланника по политическим вопросам в посольстве США в Москве. До этого он работал в Госдепартаменте заместителем директора отдела по делам России, в миссии США при Европейском совете безопасности и сотрудничества в Вене и политическим советником в Манагуа.