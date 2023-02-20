Видео ⟩ Смертельное ДТП в Литве: полиция раскрыла новую информацию о водителе Mercedes

Полиция Каунасского района установила, что 42-летний водитель Mercedes был из Шяуляя. Ранее мужчина попал в поле зрения полиции за нарушение правил дорожного движения. Полиция выяснила, что у мужчины не было водительских прав.

Видео: Место ДТП

Трагическая авария произошла в минувшую субботу, 18 февраля, около 22:35 на 99-м километре шоссе Вильнюс - Каунас - Клайпеда. Водитель Mercedes-Benz GL550 выехал на встречную полосу дороги и совершил лобовое столкновение с автомобилем BMW 540, которым управлял мужчина 1961 года рождения. Оба водителя скончались на месте аварии.

После столкновения BMW также врезался в автомобиль Škoda, в котором находились два человека, которые в итоге были доставлены в больницу. Как поясняют в литовской полиции, после столкновения Mercedes-Benz загорелся.

В связи с ДТП начато досудебное расследование по статье 281 Уголовного кодекса Литовской Республики.