Литовской полиции удалось выяснить, что виновник трагического ДТП, случившегося в минувшую субботу, 18 февраля, - водитель Mercedes-Benz - управлял автомобилем без водительских прав, сообщает портал 15min.
Видео ⟩ Смертельное ДТП в Литве: полиция раскрыла новую информацию о водителе Mercedes
Полиция Каунасского района установила, что 42-летний водитель Mercedes был из Шяуляя. Ранее мужчина попал в поле зрения полиции за нарушение правил дорожного движения. Полиция выяснила, что у мужчины не было водительских прав.
Видео: Место ДТП
Трагическая авария произошла в минувшую субботу, 18 февраля, около 22:35 на 99-м километре шоссе Вильнюс - Каунас - Клайпеда. Водитель Mercedes-Benz GL550 выехал на встречную полосу дороги и совершил лобовое столкновение с автомобилем BMW 540, которым управлял мужчина 1961 года рождения. Оба водителя скончались на месте аварии.
После столкновения BMW также врезался в автомобиль Škoda, в котором находились два человека, которые в итоге были доставлены в больницу. Как поясняют в литовской полиции, после столкновения Mercedes-Benz загорелся.
В связи с ДТП начато досудебное расследование по статье 281 Уголовного кодекса Литовской Республики.
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