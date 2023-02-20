Маклаков: Россия готовит военные сюрпризы в Украине

"Уверен, сюрпризы будут. Это зависит и от погодных условий, и от способности России обучить мобилизованных и не допустить тех ошибок, которые были допущены изначально", - подчеркнул Маклаков.

Учитывая вышеизложенное, теперь остается вопрос, когда Россия начнет наступление. В годовщину вторжения - 24 февраля - могут произойти масштабные ракетные обстрелы, однако эксперт склоняется к тому, что ближе к весне последует более крупная российская атака.

Эксперт подчеркнул, что наибольшую опасность для россиян представляют поставки западного оружия в Украину, поэтому он предполагает, что Россия попытается уничтожить или затруднить маршруты и направления логистики поставок вооружения.

Для этого Россия могла бы нанести удар по нескольким направлениям, в том числе из Беларуси, где также сосредоточены российские силы. Маклаков допускает, что для разрушения логистических цепочек войска РФ могут использовать ракеты большой дальности, целясь в западную часть Украины.

В то же время для россиян нападение из Беларуси может быть достаточно сложным, однако это наиболее близкая точка, которая повлияет на поставки из Польши.