Россия, безусловно, готовит военные сюрпризы в Украине, но и украинцы готовятся к планам врага, признал бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии (NBS) и посол Латвии в Казахстане и Азербайджане Юрис Маклаков.
Маклаков: Россия готовит военные сюрпризы в Украине
"Уверен, сюрпризы будут. Это зависит и от погодных условий, и от способности России обучить мобилизованных и не допустить тех ошибок, которые были допущены изначально", - подчеркнул Маклаков.
Учитывая вышеизложенное, теперь остается вопрос, когда Россия начнет наступление. В годовщину вторжения - 24 февраля - могут произойти масштабные ракетные обстрелы, однако эксперт склоняется к тому, что ближе к весне последует более крупная российская атака.
Эксперт подчеркнул, что наибольшую опасность для россиян представляют поставки западного оружия в Украину, поэтому он предполагает, что Россия попытается уничтожить или затруднить маршруты и направления логистики поставок вооружения.
Для этого Россия могла бы нанести удар по нескольким направлениям, в том числе из Беларуси, где также сосредоточены российские силы. Маклаков допускает, что для разрушения логистических цепочек войска РФ могут использовать ракеты большой дальности, целясь в западную часть Украины.
В то же время для россиян нападение из Беларуси может быть достаточно сложным, однако это наиболее близкая точка, которая повлияет на поставки из Польши.
"Как видите, Путин и Лукашенко за это время встречались много раз, и на прошлой неделе тоже была встреча, где они точно говорили не только об экономических вопросах", - добавил эксперт.
Маклаков не сомневается, что украинцы также готовятся к неожиданностям со стороны России, предпринимая различные контрмеры, в том числе обеспечивая себя соответствующей разведывательной информацией. "Мобилизованы не только человеческие ресурсы, но и промышленность, которая переходит на сменную работу, производя боеприпасы и вооружение. Видно, что они готовятся и понимают, что впереди, к тому же ожидаются поставки танков и другого вооружения из стран Запада", - подчеркнул эксперт.
Маклаков не сомневается, что у России еще есть необходимые ресурсы для продолжения военных действий. Вооружения у России еще достаточно, но вопрос в степени его модернизации.
"С новой техникой им гораздо сложнее, потому что, как известно, международные санкции дали тот результат, который не позволяет производить современные ракеты. Но у них хватает старого вооружения - и снарядов, и пушек. Достаточно также мобилизационных резервов", - сказал эксперт.
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