Колс: визит Байдена в Киев - мощный сигнал для РФ и Путина

На вопрос о том, о чем могли говорить президенты, директор Центра геополитических исследований предположил, что президент Украины Владимир Зеленский может призвать США поставлять больше вооружений, особенно истребителей.

Анджанс допустил, что за закрытыми дверями президенты США и Украины могли обсудить и дальнейшее развитие войны, так как время от времени и со стороны США звучат высказывания о необходимости мирных переговоров.

Анджанс признал, что приезд Байдена в Киев стал неожиданностью, так как большинство предполагало, что он не двинется дальше польско-украинской границы.

"Визит в Украину - один из самых смелых визитов президента США", - сказал эксперт.

По словам Анджанса, визит Байдена в Киев стал "головной болью" для спецслужб, охраняющих президента. Политолог считает, что Россию, скорее всего, предупредили об этом визите в самый последний момент, чтобы избежать эскалации.