Визит президента США Джо Байдена в Киев является сильным сигналом для России, особенно для Путина, заявил агентству LETA председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс.
Колс: визит Байдена в Киев - мощный сигнал для РФ и Путина
Байден, прибывший в Украину незадолго до годовщины войны, развязанной Россией, выражает солидарность и четкий сигнал о постоянной помощи Украине, добавил он.
Колс также считает, что визит Байдена побудит союзников к дальнейшей поддержке Украины в ее борьбе с агрессором.
Президент США Джо Байден в ходе своего неанонсированного визита в Киев в понедельник, 20 февраля, заявил о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. Общая сумма поддержки оценивается в 500 млн долларов.
"Анонсированный сегодня пакет включает боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы оградить украинский народ от бомбардировок", - заявил президент США.
Галерея: Визит президента США в Киев
В свою очередь директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс заявил, что визит президента США Джо Байдена в Киев - чрезвычайно важный жест, одной из целей которого является поддержание боевого духа украинцев в отражении российских атак.
"Визит является важным символическим жестом, но он имеет и практическое значение - он поднимает боевой дух украинской стороны накануне годовщины войны. Это чрезвычайно важный жест", - прокомментировал он.
На вопрос о том, о чем могли говорить президенты, директор Центра геополитических исследований предположил, что президент Украины Владимир Зеленский может призвать США поставлять больше вооружений, особенно истребителей.
Анджанс допустил, что за закрытыми дверями президенты США и Украины могли обсудить и дальнейшее развитие войны, так как время от времени и со стороны США звучат высказывания о необходимости мирных переговоров.
Анджанс признал, что приезд Байдена в Киев стал неожиданностью, так как большинство предполагало, что он не двинется дальше польско-украинской границы.
"Визит в Украину - один из самых смелых визитов президента США", - сказал эксперт.
По словам Анджанса, визит Байдена в Киев стал "головной болью" для спецслужб, охраняющих президента. Политолог считает, что Россию, скорее всего, предупредили об этом визите в самый последний момент, чтобы избежать эскалации.
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