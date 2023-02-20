Ринкевич: против России нужно ввести новые санкции

"Мы считаем, что в марте этого года ЕС должен пересмотреть потолок цен на сырую нефть. В интересах Латвии максимально снизить потолок цен на сырую нефть, сократив тем самым доходы России", - подчеркнул министр.

Ринкевич отметил, что глобальная координационная платформа поддержки Украины должна предлагать своевременные решения для восстановления Украины. Поэтому крайне важно, чтобы Европейская комиссия обеспечила вовлечение государств-членов в работу платформы и принятие решений.

Кроме того, по мнению министра иностранных дел Латвии, должна быть единая позиция ЕС в вопросе механизмов расследования и судебного разбирательства по делу об агрессии против Украины. Латвия поддерживает создание Международного центра по расследованию преступлений агрессии (IPCA).

В ходе встречи состоялась встреча министров иностранных дел ЕС с заместителем премьер-министра Молдовы, министром иностранных дел и европейской интеграции Николаем Попеску. На ней обсуждалась поддержка ЕС Молдове, ход реформ в стране, последствия российской войны в регионе, а также создание гражданской миссии ЕС в Молдове. Министр иностранных дел Латвии выразил уверенность в том, что следует продолжать максимально активное участие ЕС в Молдове, а также оказывать всемерную поддержку Молдове в ее усилиях по интеграции в ЕС, укрепляя устойчивость страны и снижая влияние России.

"Необходимо поддержать широкие и устойчивые реформы в Молдове, в том числе в сфере безопасности, путем создания гражданской миссии ЕС в Молдове для укрепления ее системы кризисного управления, устойчивости и обороноспособности", - подчеркнул Ринкевич.