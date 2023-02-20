В понедельник вечером, 20 февраля, в Турции, в провинции Хатай, было зарегистрировано еще одно землетрясение.
В Турции зарегистрировано сильное землетрясение, пострадали свыше 760 человек
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В Турции зарегистрировано сильное землетрясение, пострадали свыше 760 человек
Землетрясение силой в 6,4 балла произошло в районе Дефне турецкой провинции Хатай. Подземные толчки были зафиксированы в 20:04 по местному времени на глубине 16,7 километра.
В результате нового землетрясения ранены минимум 294 человека, сообщил глава Минздрава Турции. В соседней Сирии пострадали не менее 470 человек, подсчитали активисты SOHR.
Кроме того, погибли не менее 3 человек, указал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Подземные толчки ощущались в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане и Израиле.
Между тем после землетрясения 6 февраля число погибших в Турции уже превысило 41 тысячу человек.
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