87-летняя Гита - инвалид второй группы, живет одна в частном доме в Риге, на улице Бикерниеку. Хозяйка всегда убирала территорию за забором, но с прошлого года муниципалитет штрафует пенсионерку за то, что она не ухаживает за землей, которая находится за остановкой общественного транспорта, прямо у дома, сообщает программа TV3 Bez Tabu.
Видео ⟩ Пенсионерку штрафуют за то, что она не ухаживает за территорией рядом со своим домом
Пенсионерку штрафуют за то, что она не ухаживает за территорией рядом со своим домом
Пенсионерка признается, что у нее нет намерения убирать территорию за остановкой. Пустые бутылки бросают люди, ожидающие автобус на остановке. Она замечала, что в предыдущие годы кто-то другой косил траву, но поскольку этого больше не делается, муниципалитет штрафует пенсионерку.
На данный момент дело уже передано судебному приставу, который взыскивает с женщины штрафы.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)
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