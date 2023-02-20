Видео ⟩ Пенсионерку штрафуют за то, что она не ухаживает за территорией рядом со своим домом

87-летняя Гита - инвалид второй группы, живет одна в частном доме в Риге, на улице Бикерниеку. Хозяйка всегда убирала территорию за забором, но с прошлого года муниципалитет штрафует пенсионерку за то, что она не ухаживает за землей, которая находится за остановкой общественного транспорта, прямо у дома, сообщает программа TV3 Bez Tabu.