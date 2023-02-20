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Российские военных погибли при пожаре в бункере под Курском

rus.tvnet.lv
Российские военных погибли при пожаре в бункере под Курском
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Плакат в России. Иллюстративное фото
Плакат в России. Иллюстративное фото Фото: EPA/Scanpix

Шестеро российских военнослужащих погибли в результате пожара в блиндаже в Курской области, которая граничит с Украиной, в понедельник, 20 февраля, сообщает Минобороны России.

Как сообщается в сообщении министерства, причиной пожара стала "грубая неосторожность" при обращении с легковоспламеняющейся жидкостью, в результате чего пламя охватило весь блиндаж.

Еще один солдат получил ожоги, но выжил.

Министерство не предоставило подробной информации о происшествии и местонахождении блиндажа.

Между тем некоторые российские СМИ сообщают, что причиной возгорания стали складированные в бункере боеприпасы.

В Курской области сосредоточены войска, которые воюют против Украины.

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