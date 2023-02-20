Шестеро российских военнослужащих погибли в результате пожара в блиндаже в Курской области, которая граничит с Украиной, в понедельник, 20 февраля, сообщает Минобороны России.
Российские военных погибли при пожаре в бункере под Курском
Российские военных погибли при пожаре в бункере под Курском
Как сообщается в сообщении министерства, причиной пожара стала "грубая неосторожность" при обращении с легковоспламеняющейся жидкостью, в результате чего пламя охватило весь блиндаж.
Еще один солдат получил ожоги, но выжил.
Министерство не предоставило подробной информации о происшествии и местонахождении блиндажа.
Между тем некоторые российские СМИ сообщают, что причиной возгорания стали складированные в бункере боеприпасы.
В Курской области сосредоточены войска, которые воюют против Украины.
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