Российские военных погибли при пожаре в бункере под Курском

Как сообщается в сообщении министерства, причиной пожара стала "грубая неосторожность" при обращении с легковоспламеняющейся жидкостью, в результате чего пламя охватило весь блиндаж.

Еще один солдат получил ожоги, но выжил.

Министерство не предоставило подробной информации о происшествии и местонахождении блиндажа.

Между тем некоторые российские СМИ сообщают, что причиной возгорания стали складированные в бункере боеприпасы.

В Курской области сосредоточены войска, которые воюют против Украины.