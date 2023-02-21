15 февраля неизвестный бросил камень в машину с украинскими номерами. Полиции пока не удалось найти преступника. Об этом пишет Rus.Postimees.
В Эстонии в машину с украинскими номерами бросили камень и написали ругательство
"В ночь на 15 февраля, около 00:10, полицию вызвали в Маарду, где мужчина, личность которого пока не удалось установить, бросил камень в припаркованную машину", - сказала Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт.
По ее словам, когда полиция прибыла на место, виновник уже скрылся, и в окрестностях места происшествия его найти не удалось.
"Недопустимо вести себя враждебно или портить чужое имущество. Таким образом подрывается чувство безопасности. Полиция относится к таким преступлениям очень серьезно", - заявила Лихтфельдт.
Она отметила, что и в прошлом полиция замечала проявления вражды по отношению к украинцам. Например, в августе прошлого года пьяный мужчина сжег украинский флаг на Балтийском вокзале, а другой мужчина разместил в социальной сети видео, в котором он топчется на украинском флаге. Оба мужчины были оштрафованы.
Кроме того, в последнее время в полицию сообщалось о нескольких случаях, когда у автомобилей с украинскими номерами прокалывали шины или повреждали краску.
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