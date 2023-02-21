Еще четверо пьяных водителей останутся без машин

За управление автомобилем после употребления наркотиков или в момент, когда концентрация алкоголя в организме превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность и, помимо штрафа, конфискация транспортного средства, если оно принадлежит правонарушителю.

Если автомобиль не принадлежит самому водителю, то, помимо штрафа, с него взыскивается денежная сумма, которая может достигать рыночной стоимости автомобиля.

Всего за сутки в стране было зарегистрировано 155 дорожно-транспортных происшествий, в пяти из них пострадали люди - по одному в каждом ДТП, погибших нет. Среди пострадавших двое пешеходов.