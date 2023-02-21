Дума призывает жителей добровольно покинуть опасное здание в Риге

По заказу RNP был проведен технический осмотр здания, в ходе чего были выявлены проблемы, которые надо решить. Также RNP заказал возможный проект реконструкции здания, после чего жители смогут принять решение о дальнейших действиях - снести, законсервировать или реставрировать здание после оценки и ознакомления со сметой.

В здании находятся три муниципальные квартиры, жильцам которых Рижская дума предоставила временное жилье.

Собственники оставшихся 12 квартир могут обращаться в муниципалитет с просьбой об аренде временного жилья или должны искать временное жилье самостоятельно.

Жители, которые из-за ограниченных финансовых возможностей не могут переехать на новое место жительства в столице, должны обращаться в думу за материальной помощью на переезд.

Если здание непригодно для использования, Рижское самоуправление предлагает владельцам квартир как социальную помощь, так и возможность жить во временном жилье.

О социальной помощи

Эвакуированные жители имеют право на получение кризисного пособия от муниципалитета - до 620 евро на человека или до 1240 евро на семью.

Пособие в кризисной ситуации можно запросить в течение двух месяцев со дня возникновения кризисной ситуации.

Жители могут подать заявление на получение кризисных пособий, позвонив по телефону 67105048.

Жителям также предлагается обращаться в Социальную службу, если им нужна какая-либо другая помощь - например, одежда, продуктовые наборы, обновление документов или любая другая социальная поддержка. Дополнительную информацию о возможностях социальной помощи можно получить по телефону 80005055.