В связи с опасным состоянием здания ответственные службы Рижского самоуправления призвали жителей дома на улице Вентспилс, 25, добровольно покинуть жилые помещения и воспользоваться помощью самоуправления до того момента, пока здание не будет приведено в порядок. Об этом сообщили в Рижской думе.
Дума призывает жителей добровольно покинуть опасное здание в Риге
Здание находится в аварийном состоянии, и Департамент городского развития Рижской думы после проверки признал, что его эксплуатация должна быть немедленно остановлена.
Если жильцы не покинут здание добровольно, муниципалитету придется провести принудительное выселение и ограничить доступ в здание. Жильцы должны добровольно покинуть здание до 28 февраля, а опасность должна быть устранена до 30 июня.
До сих пор и самоуправление, и управляющее предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) регулярно общались с жителями, пытаясь найти решения для обустройства здания и предотвращения опасности, однако собственники квартир не могли договориться о конкретном порядке действий.
Аварийная ситуация в здании резко обострилась в тот момент, когда на прилегающем участке соседнего дома был незаконно произведен снос сарая.
Дом является памятником культуры, поэтому вся документация по нему должна быть согласована с Управлением национального культурного наследия. 20 сентября 2022 года было организовано общее собрание собственников квартир для принятия решения о вариантах и решениях по обслуживанию дома, а также о принятии прав на управление. К сожалению, на общее собрание пришли только 5 из 15 собственников квартир жилого дома, поэтому решения по указанным вопросам не принимались.
По заказу RNP был проведен технический осмотр здания, в ходе чего были выявлены проблемы, которые надо решить. Также RNP заказал возможный проект реконструкции здания, после чего жители смогут принять решение о дальнейших действиях - снести, законсервировать или реставрировать здание после оценки и ознакомления со сметой.
В здании находятся три муниципальные квартиры, жильцам которых Рижская дума предоставила временное жилье.
Собственники оставшихся 12 квартир могут обращаться в муниципалитет с просьбой об аренде временного жилья или должны искать временное жилье самостоятельно.
Жители, которые из-за ограниченных финансовых возможностей не могут переехать на новое место жительства в столице, должны обращаться в думу за материальной помощью на переезд.
Если здание непригодно для использования, Рижское самоуправление предлагает владельцам квартир как социальную помощь, так и возможность жить во временном жилье.
О социальной помощи
Эвакуированные жители имеют право на получение кризисного пособия от муниципалитета - до 620 евро на человека или до 1240 евро на семью.
Пособие в кризисной ситуации можно запросить в течение двух месяцев со дня возникновения кризисной ситуации.
Жители могут подать заявление на получение кризисных пособий, позвонив по телефону 67105048.
Жителям также предлагается обращаться в Социальную службу, если им нужна какая-либо другая помощь - например, одежда, продуктовые наборы, обновление документов или любая другая социальная поддержка. Дополнительную информацию о возможностях социальной помощи можно получить по телефону 80005055.
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