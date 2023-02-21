Во вторник, 21 февраля, российские войска обстреляли центр Херсона. Об этом сообщает "Медуза".
Херсон попал под обстрел. Есть погибшие и раненые
Дополнено в 15:15
Херсон попал под обстрел. Есть погибшие и раненые
По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, было слышно не менее 20 взрывов. Предположительно, обстрел вели из установок "Град".
Местные СМИ сообщают, что один из снарядов попал в остановку общественного транспорта в центре города. Также констатированы попадания в магазин и две многоэтажки.
При обстреле Херсона погибли как минимум шесть человек, заявили в оперативном командовании ВСУ "Юг". Еще 12 человек были ранены.
Также, по данным военного командования, под обстрел попал Очаков. Там пострадала портовая инфраструктура и был ранен один человек. В Харькове наблюдаются перебои с интернетом.
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