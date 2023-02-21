Херсон попал под обстрел. Есть погибшие и раненые

По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, было слышно не менее 20 взрывов. Предположительно, обстрел вели из установок "Град".

Местные СМИ сообщают, что один из снарядов попал в остановку общественного транспорта в центре города. Также констатированы попадания в магазин и две многоэтажки.

При обстреле Херсона погибли как минимум шесть человек, заявили в оперативном командовании ВСУ "Юг". Еще 12 человек были ранены.

Также, по данным военного командования, под обстрел попал Очаков. Там пострадала портовая инфраструктура и был ранен один человек. В Харькове наблюдаются перебои с интернетом.