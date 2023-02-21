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Херсон попал под обстрел. Есть погибшие и раненые

Дополнено в 15:15
rus.tvnet.lv
Херсон попал под обстрел. Есть погибшие и раненые
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Харьков
Харьков Фото: Скриншот с Telegram "Медуза"

Во вторник, 21 февраля, российские войска обстреляли центр Херсона. Об этом сообщает "Медуза".

По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, было слышно не менее 20 взрывов. Предположительно, обстрел вели из  установок "Град".

Местные СМИ сообщают, что один из снарядов попал в остановку общественного транспорта в центре города. Также констатированы попадания в магазин и две многоэтажки. 

При обстреле Херсона погибли как минимум шесть человек, заявили в оперативном командовании ВСУ "Юг". Еще 12 человек были ранены.

Также, по данным военного командования, под обстрел попал Очаков. Там пострадала портовая инфраструктура и был ранен один человек. В Харькове наблюдаются перебои с интернетом.

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