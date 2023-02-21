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Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в "предательстве страны"

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Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в "предательстве страны"
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Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов Фото: PA/Scanpix

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин во вторник, 21 февраля, обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова в том, что они блокируют поставки боеприпасов боевикам ЧВК "Вагнер" и стараются саботировать группировку. Он приравнивает подобные действия к "государственной измене".

Боевики "Вагнера" сражаются против Вооруженных сил Украины в Бахмуте, в Донецкой области.

Из-за недостатка боеприпасов ЧВК "Вагнер" потерпела большие потери в Бахмуте, сказал Пригожин.

"Руководитель Генерального штаба и министр обороны дают распоряжения не только не отправлять частной военной компании "Вагнер" боеприпасы, но и не помогать воздушным транспортом", - утверждает Пригожин.

В понедельник Пригожин, не называя имен, уже обвинял российских чиновников в том, что они умышленно отказывают его бойцам в боеприпасах.

С началом повторного вторжения Пригожин публично критиковал как армейских генералов, так и кремлевских чиновников за недостаточное рвение в войне против Украины. Он также обвинил Минобороны в попытке присвоить себе заслуги ЧВК "Вагнер" на фронте.

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