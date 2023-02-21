Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в "предательстве страны"

Боевики "Вагнера" сражаются против Вооруженных сил Украины в Бахмуте, в Донецкой области.

More madness from Prigozhin this morning who declares there's "direct work to destroy Wagner" as even the sapper shovels are not provided to the PMC anymore. "These officials decided it is their country, their people, they will decide when they die", he adds. pic.twitter.com/YZ70XS8Z4x — Dmitri (@wartranslated) February 21, 2023

Из-за недостатка боеприпасов ЧВК "Вагнер" потерпела большие потери в Бахмуте, сказал Пригожин.

"Руководитель Генерального штаба и министр обороны дают распоряжения не только не отправлять частной военной компании "Вагнер" боеприпасы, но и не помогать воздушным транспортом", - утверждает Пригожин.

В понедельник Пригожин, не называя имен, уже обвинял российских чиновников в том, что они умышленно отказывают его бойцам в боеприпасах.

С началом повторного вторжения Пригожин публично критиковал как армейских генералов, так и кремлевских чиновников за недостаточное рвение в войне против Украины. Он также обвинил Минобороны в попытке присвоить себе заслуги ЧВК "Вагнер" на фронте.