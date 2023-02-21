Внутренний документ Кремля: Россия планирует подчинить себе Беларусь

Доступ к этому документу Кремля получила группа журналистов из нескольких стран мира.

План был разработан в 2021 году. Этот документ содержит только 17 страниц, в которых изложены политические, военные, экономические и социальные цели России в отношении Беларуси.

Цели разделены на краткосрочные (до 2022 года), среднесрочные (до 2025 года) и долгосрочные (2030 год).

Согласно документу, к 2030 году Россия собирается:

установить доминацию русского языка над белорусским,

подстроить белорусское законодательство под российское,

подчинить себе общественно-политическую, торговую, научную и культурную жизнь Беларуси,

увеличить военное присутствие на территории Беларуси,

раздать белорусам российское гражданство.

Свое влияние в Беларуси Россия также намеревается укрепить через науку и систему образования Беларуси.

Над разработкой документа "Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении" трудились Генеральный штаб российской армии, работники российской разведки и Федеральной службы безопасности, а также сотрудники администрации президента России.

Группа журналистов показала этот документ нескольким международным экспертам, которые отметили, что планы, изложенные в документе, выглядят достоверными и должны быть приняты всерьез.