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Внутренний документ Кремля: Россия планирует подчинить себе Беларусь

rus.tvnet.lv
Внутренний документ Кремля: Россия планирует подчинить себе Беларусь
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Александр Лукашенко и Владимир Путин.
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: EPA/Scanpix

Россия планирует до 2030 года получить полный контроль над политикой, экономикой и военным потенциалом Беларуси, стало ясно из внутреннего документа Кремля под названием "Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении", сообщает независимое издание российской исследовательской журналистики "Досье".

Доступ к этому документу Кремля получила группа журналистов из нескольких стран мира.

План был разработан в 2021 году. Этот документ содержит только 17 страниц, в которых изложены политические, военные, экономические и социальные цели России в отношении Беларуси.

Цели разделены на краткосрочные (до 2022 года), среднесрочные (до 2025 года) и долгосрочные (2030 год).

Согласно документу, к 2030 году Россия собирается:

  • установить доминацию русского языка над белорусским,
  • подстроить белорусское законодательство под российское,
  • подчинить себе общественно-политическую, торговую, научную и культурную жизнь Беларуси,
  • увеличить военное присутствие на территории Беларуси,
  • раздать белорусам российское гражданство.

Свое влияние в Беларуси Россия также намеревается укрепить через науку и систему образования Беларуси.

Над разработкой документа "Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении" трудились Генеральный штаб российской армии, работники российской разведки и Федеральной службы безопасности, а также сотрудники администрации президента России.

Группа журналистов показала этот документ нескольким международным экспертам, которые отметили, что планы, изложенные в документе, выглядят достоверными и должны быть приняты всерьез.

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