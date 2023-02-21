Россия планирует до 2030 года получить полный контроль над политикой, экономикой и военным потенциалом Беларуси, стало ясно из внутреннего документа Кремля под названием "Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении", сообщает независимое издание российской исследовательской журналистики "Досье".
Внутренний документ Кремля: Россия планирует подчинить себе Беларусь
Доступ к этому документу Кремля получила группа журналистов из нескольких стран мира.
План был разработан в 2021 году. Этот документ содержит только 17 страниц, в которых изложены политические, военные, экономические и социальные цели России в отношении Беларуси.
Цели разделены на краткосрочные (до 2022 года), среднесрочные (до 2025 года) и долгосрочные (2030 год).
Согласно документу, к 2030 году Россия собирается:
- установить доминацию русского языка над белорусским,
- подстроить белорусское законодательство под российское,
- подчинить себе общественно-политическую, торговую, научную и культурную жизнь Беларуси,
- увеличить военное присутствие на территории Беларуси,
- раздать белорусам российское гражданство.
Свое влияние в Беларуси Россия также намеревается укрепить через науку и систему образования Беларуси.
Над разработкой документа "Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении" трудились Генеральный штаб российской армии, работники российской разведки и Федеральной службы безопасности, а также сотрудники администрации президента России.
Группа журналистов показала этот документ нескольким международным экспертам, которые отметили, что планы, изложенные в документе, выглядят достоверными и должны быть приняты всерьез.
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