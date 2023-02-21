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Видео ⟩ Барьер, установленный полицейским на ул. Валдемара, упал на машину. Кто виноват?

rus.tvnet.lv
Барьер, установленный полицейским на ул. Валдемара, упал на машину. Кто виноват?
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video

К порталу TVNET обратился читатель с видео, на котором видно, как один из полицейских расставляет ограждающие барьеры и один из них падает на машину. TVNET связался с Рижской муниципальной полицией (RPP), которая разъяснила ситуацию.

Читатель отметил, что видео снято на участке улиц Кр. Валдемара и Алояс, который сейчас закрыт для автомобилей. На кадрах видно, как двое полицейских направляются к ограничивающим барьерам, которые опрокинулись.

У одного из полицейских на спине написано "Рижская муниципальная полиция". Оба полицейских в начале поднимают барьеры с одной стороны, а работник RPP после этого решает отправиться и продолжить работу с другой стороны прямо там, где находится автомашина, расположенная на обочине.

Полицейский попытался поднять сразу два барьера, что на несколько секунд удалось, но один из барьеров снова опрокинулся.

К тому же она упала прямо на стоящее транспортное средство. В дальнейшем неудачи полицейского с барьером продолжились - поднятые барьеры вновь падают.

Видео: На автомобиль упал барьер

Портал TVNET связался с Рижской муниципальной полицией, чтобы узнать об этом неудачном инциденте.

Представитель RPP Том Садовскис отметил: "Хотя визуальные повреждения не видны, Рижская муниципальная полиция связалась со страховщиком соответствующего автомобиля и сообщила о ситуации. Если все-таки возникнут какие-либо повреждения, владельца автомобиля просим связаться с самоуправлением или RPP".

Напомним, что в субботу, 18 февраля, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) получили вызов к зданию на улице Кришьяня Валдемара, так как в нем возникли трещины, сообщает VUGD.

На месте происшествия пожарные обнаружили видимые трещины в здании и начали эвакуацию людей. Для размещения эвакуированных людей на месте происшествия в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией был предоставлен автобус.

VUGD сообщает, что из двух соседних зданий в сотрудничестве с Рижской муниципальной полиции эвакуированы 33 человека, собака и два кота.

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