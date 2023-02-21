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Фото ⟩ На карнавале в Германии высмеивают Путина

rus.tvnet.lv
На карнавале в Германии высмеивают Путина
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Парад в Германии.
Парад в Германии. Фото: AP/Scanpix

В этом году на западе Германии в знаменитых карнавалах Рейнземе многие участвовали с инсталляциями, в которых обыграли политические актуальности. Особенно часто был изображен Владимир Путин, который почти год назад начал вторжение в Украину.

Уличные парады являются неотъемлемой частью карнавала. Участники не только переодевались сами, но и составляют инсталляции по актуальным в обществе темам.

На изображениях видны парады в Дюссельдорфе, Майнце и Кельне.

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