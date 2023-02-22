Победить Россию на поле боя невозможно? Что Путин сказал о войне и какова ситуация на фронте в действительности

Тем не менее, как признает Украина, Россия применяла в нынешнем конфликте гиперзвуковые "Кинжалы", а также оперативно-тактические ракеты "Искандер", которые украинские системы ПВО не могли сбить старыми советскими зенитно-ракетными комплексами. Россия применяет на фронте и современные танки Т-90М, но их в войсках совсем немного.

Одна из претензий к российскому Министерству обороны со стороны российских же публичных сторонников войны, заключается в том, что многие образцы техники, которую регулярно показывали на парадах в Москве, на фронте замечены так и не были, хотя войска остро в них нуждаются.

В целом российская армия испытывает нехватку в беспилотниках самого разного класса, качественных средствах связи и других высокотехнологичных системах вооружений.

Нехватка качественных средств связи и разведки проявляется, в частности, в том, что российская артиллерия действует менее эффективно, при том, что превосходит украинскую количественно.

Путин: "Мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше "охотой на ведьм", не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Пусть это останется на их совести, пусть они с этим живут - им с этим жить"