Ядерное сдерживание в "топке противостояния". Что значит решение Путина о приостановке участия России в СНВ-3

Непрозрачность и подозрительность

Прекращение обмена данными сделает систему непрозрачной, и в результате как раз и породит подозрительность, о которой говорят эксперты.

Каждая сторона будет планировать развитие собственных ядерных сил и разрабатывать доктрины, исходя из собственных представлений о том, что творится у потенциального противника.

Поначалу такие прогнозы будут основаны на данных, полученных в ходе обмена в рамках СНВ, но чем дальше, тем представления об угрозе будут все более призрачными, а оценка необходимой мощности собственного арсенала - все более завышенной.

В такой атмосфере недоверия возрастает риск начала конфликта с применением ядерного оружия - он может начаться по ошибке или в результате какого-нибудь инцидента с участием военных двух стран.

"Вы начинаете думать, исходя из самых плохих сценариев. Потом вы начинаете переживать за выживаемость своих ядерных сил. Может быть, противник наращивает свои, потому что пытается повоевать с вами, кто знает? Вам нужно не пропустить упреждающий удар. В случае каких-то данных с системы раннего предупреждения - сразу же отвечать. Это все ведет к возможности ошибок, которые могут, к сожалению, закончиться катастрофой", - такой сценарий описывает Баклицкий.

Правда, по словам Павла Подвига, резко увеличить размер ядерного арсенала не получится ни у России, ни у США.