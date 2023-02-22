Видео ⟩ Автобус посольства России в Латвии "искупает свою карму" и теперь служит Украине

По дорогам Латвии, далее через Литву и Польшу Айгар едет на своем автобусе в Украину. Туда он везет необходимые предметы. На обратном пути везет женщин и детей.

Однако уникальность автобуса заключается в другом - до этого он принадлежал посольству России в Латвии. Айгар купил его потому что, когда началась война, он понял, что надо что-то делать.

Волонтер говорит, что этот абсолютно уникальный автобус появился в тот момент, когда нужна была помощь, чтобы доставить гуманитарную помощь в Украину и вывезти пострадавших.

"Я принял решение вложить все свои сбережения в автобус", - сказал Айгар

"Сначала я увидел красные номера. Потом я встретил продавца, а когда пошел посмотреть автобус, то понял, что иду в посольство России", - вспоминал Айгар.

В итоге активист ассоциации купил автомобиль российского посольства.

"Как ни странно, человек, который его продал, отнесся с пониманием, и в итоге я получил еще полный бак", - добавил Айгар.

На автобус наклеены проукраинские лозунги.

"Правильно наклеил! Чтобы знали! Заехал утром на автозаправку, а ко мне подъехали украинцы. Они ехали три дня, телефон и навигация умерли и они обратились ко мне. Люди приветствуют меня на улице, - рассказал Айгар LTV.

"А надпись на украинском языке о том, что "ребята едут вам на помощь" открывает передо мной многие двери. Начинаются разговоры. Помогает, особенно с украинскими солдатами. Знаете, до слез", - сказал Айгар.

Посол Украины в Латвии Александр Мищенко иронично называет автобус Айгара "русским автобусом" и всегда спрашивает, как дела.

"Я боялся, что тут какая-то хитрость. Но нет, нет!" - заключил посол в интервью LTV.

В эти дни Айгар также находится в Украине вместе с другими активистами объединения Tev.

Видео: Сюжет Latvijas Televīzija (на латышском языке)