Еще относительно недавно, до 16 марта прошлого года, автобус с красными дипломатическими номерами возил сотрудников российского посольства, но потом он перешел в другие руки и стал автобусом помощи для Украины. При этом волонтер ассоциации Tev Айгар Лосс уже 17 раз побывал в городах, вовлеченных в войну, а также привозил в Латвию семьи беженцев. Он смеется, что таким образом автобус искупает свою карму, сообщает Latvijas Televīzija.
Видео ⟩ Автобус посольства России в Латвии "искупает свою карму" и теперь служит Украине
По дорогам Латвии, далее через Литву и Польшу Айгар едет на своем автобусе в Украину. Туда он везет необходимые предметы. На обратном пути везет женщин и детей.
Однако уникальность автобуса заключается в другом - до этого он принадлежал посольству России в Латвии. Айгар купил его потому что, когда началась война, он понял, что надо что-то делать.
Волонтер говорит, что этот абсолютно уникальный автобус появился в тот момент, когда нужна была помощь, чтобы доставить гуманитарную помощь в Украину и вывезти пострадавших.
"Я принял решение вложить все свои сбережения в автобус", - сказал Айгар
"Сначала я увидел красные номера. Потом я встретил продавца, а когда пошел посмотреть автобус, то понял, что иду в посольство России", - вспоминал Айгар.
В итоге активист ассоциации купил автомобиль российского посольства.
"Как ни странно, человек, который его продал, отнесся с пониманием, и в итоге я получил еще полный бак", - добавил Айгар.
На автобус наклеены проукраинские лозунги.
"Правильно наклеил! Чтобы знали! Заехал утром на автозаправку, а ко мне подъехали украинцы. Они ехали три дня, телефон и навигация умерли и они обратились ко мне. Люди приветствуют меня на улице, - рассказал Айгар LTV.
"А надпись на украинском языке о том, что "ребята едут вам на помощь" открывает передо мной многие двери. Начинаются разговоры. Помогает, особенно с украинскими солдатами. Знаете, до слез", - сказал Айгар.
Посол Украины в Латвии Александр Мищенко иронично называет автобус Айгара "русским автобусом" и всегда спрашивает, как дела.
"Я боялся, что тут какая-то хитрость. Но нет, нет!" - заключил посол в интервью LTV.
В эти дни Айгар также находится в Украине вместе с другими активистами объединения Tev.
Видео: Сюжет Latvijas Televīzija (на латышском языке)
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