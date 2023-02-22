Ринкевич выступит в ООН и призовет создать трибунал по РФ

23 февраля министр иностранных дел примет участие во внеочередной специальной сессии Генассамблеи ООН по Украине, на которой планируется принятие резолюции "Об основных принципах обеспечения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине".

Министр обратится к государствам-членам ООН с призывом противостоять агрессии и оказать всю необходимую поддержку Украине в борьбе за ее территорию и суверенитет.

Ринкевич подчеркнет необходимость привлечения России к ответственности, призвав к созданию специального международного трибунала.

24 февраля Ринкевич выступит на заседании Совета безопасности ООН по Украине, где произнесет речь от имени стран Северной Европы и Балтии.

В ходе визита у министра запланированы встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, руководством структуры ООН по гендерному равенству и защите прав женщин и международной кризисной группы, а также участие во встречах на уровне министров. Для обсуждения глобальных последствий российской агрессии в Украине Ринкевич встретится с послами стран-членов ООН в Нью-Йорке.