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Фото, Видео ⟩ Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста в Риге

rus.tvnet.lv
Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста в Риге
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Вандалы осквернили мемориал
Вандалы осквернили мемориал Фото: @kSukevics/Twitter.com

Вандалы осквернили Бикерниекский мемориал в Риге. Они разукрасил его символикой государства-агрессора, сообщает местный житель в микроблоге Twitter.

На опубликованном фото видно, что на мемориале в Бикерниеки нарисовано несколько букв Z, прославляющих Россию, страну-агрессора.

О случившемся проинформирована Рижская дума, которая передала информацию в Рижское агентство памятников.

Галерея: Специалисты Рижского агентства памятников очищают мемориал

Специалисты Рижского агентства памятников выехали на место мемориала, где им предстоит выяснить масштабы вандализма и очистить объект.

Видео: Специалисты Рижского агентства памятников очищают мемориал

Сообщается, что Тейкский участок Рижского регионального управления Государственной полиции начал процесс об административном правонарушении в связи с осквернением мемориала жертвам Холокоста времен Второй мировой войны в Бикерниекском лесу.

Процесс начат в связи с использованием в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, сообщили в полиции.

Как сообщалось, летом прошлого года полицией также был начат уголовный процесс по факту осквернения мемориала жертвам Холокоста в Бикерниекском лесу. Тогда в социальных сетях появились кадры, свидетельствовавшие о том, что на одном из фрагментов мемориала нарисованы буквы SS.

Во время Второй мировой войны в Бикерниекском лесу были убиты и похоронены в братских могилах почти 46 000 человек.

RUS TVNET сообщал еще об одном случае осквернения памятника. В ноябре прошлого года вандалы в Даугавпилсе осквернили памятник, посвященный 500 польским солдатам, которые воевали в 1919-1920 годах за свободу Латвии.

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