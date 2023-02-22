Рассказываем рецепт интересного блюда с прекрасным сочетанием вкусов. Эти котлеты из индейки с грибами и сыром станут прекрасным разнообразием в вашем меню, пишет "Фокус".
🧆Нежные котлеты из индейки с грибами и сыром
🧆Нежные котлеты из индейки с грибами и сыром
В составе этих котлет нет ничего необычного.
Ингредиенты:
- фарш индейки - 700 г;
- яйцо - 1 шт.;
- грибы - 300 г;
- сыр - 100 г;
- хлеб - 2 небольших куска;
- репчатый лук - 2 шт.;
- майонез - 1 ст. л.;
- панировочные сухари - 6 ст. л.;
- растительное масло;
- соль и перец (по вкусу).
Приготовление:
1. Берем готовый фарш индейки;
2. Добавляем в него яйцо и мелко нарезанный лук;
3. Мякиш хлеба вымачиваем в молоке или воде, отжимаем, добавляем к фаршу вместе с майонезом, солью и черным перцем;
4. Перемешиваем до однородности.
5. Для начинки мелко нарезаем вторую луковицу и грибы. Обжариваем на растительном масле до готовности 15 минут, остужаем.
6. Лепим котлеты с грибной начинкой и сыром внутри. Края аккуратно защипываем.
7. Обваливаем в панировочных сухарях и нежно обжариваем на растительном масле с двух сторон.
Приятного аппетита!
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