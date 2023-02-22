🧆Нежные котлеты из индейки с грибами и сыром

В составе этих котлет нет ничего необычного.

Ингредиенты: фарш индейки - 700 г;

яйцо - 1 шт.;

грибы - 300 г;

сыр - 100 г;

хлеб - 2 небольших куска;

репчатый лук - 2 шт.;

майонез - 1 ст. л.;

панировочные сухари - 6 ст. л.;

растительное масло;

соль и перец (по вкусу).

Приготовление:

1. Берем готовый фарш индейки;

2. Добавляем в него яйцо и мелко нарезанный лук;

3. Мякиш хлеба вымачиваем в молоке или воде, отжимаем, добавляем к фаршу вместе с майонезом, солью и черным перцем;

4. Перемешиваем до однородности.

5. Для начинки мелко нарезаем вторую луковицу и грибы. Обжариваем на растительном масле до готовности 15 минут, остужаем.

6. Лепим котлеты с грибной начинкой и сыром внутри. Края аккуратно защипываем.

7. Обваливаем в панировочных сухарях и нежно обжариваем на растительном масле с двух сторон.

Приятного аппетита!