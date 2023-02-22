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🧆Нежные котлеты из индейки с грибами и сыром

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🧆Нежные котлеты из индейки с грибами и сыром
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Иллюстративное фото. Котлеты
Иллюстративное фото. Котлеты Фото: pixabay.com/

Рассказываем рецепт интересного блюда с прекрасным сочетанием вкусов. Эти котлеты из индейки с грибами и сыром станут прекрасным разнообразием в вашем меню, пишет "Фокус". 

В составе этих котлет нет ничего необычного. 

Ингредиенты:
  • фарш индейки - 700 г;
  • яйцо - 1 шт.;
  • грибы - 300 г;
  • сыр - 100 г;
  • хлеб - 2 небольших куска;
  • репчатый лук - 2 шт.;
  • майонез - 1 ст. л.;
  • панировочные сухари - 6 ст. л.;
  • растительное масло;
  • соль и перец (по вкусу).

Приготовление:

1. Берем готовый фарш индейки;

2. Добавляем в него яйцо и мелко нарезанный лук;

3. Мякиш хлеба вымачиваем в молоке или воде, отжимаем, добавляем к фаршу вместе с майонезом, солью и черным перцем;

4. Перемешиваем до однородности.

5. Для начинки мелко нарезаем вторую луковицу и грибы. Обжариваем на растительном масле до готовности 15 минут, остужаем.

6. Лепим котлеты с грибной начинкой и сыром внутри. Края аккуратно защипываем.

7. Обваливаем в панировочных сухарях и нежно обжариваем на растительном масле с двух сторон.

Приятного аппетита!

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