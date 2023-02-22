СМИ: Перед визитом Байдена в Украину РФ провела испытание ракеты "Сармат", оно провалилось

Один из чиновников сообщил, что Россия ранее уведомила США о предстоящих ракетных испытаниях, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Такие испытания не представляли опасности для США и не считаются "аномалией или эскалацией", добавил другой чиновник.

Информация о времени испытания ракеты противоречива. Один из источников сообщил CNN, что Россия провела испытание непосредственно перед приездом Джо Байдена в Украину, однако другой чиновник не назвал точное время проведения испытания, сообщив лишь, что оно состоялось 20 февраля.

Информация, доступная Bloomberg, свидетельствует о том, что ракетные испытания точно не проводились, пока Байден находился в Киеве.

RUS TVNET уже сообщал, что президент США Джо Байден посетил с необъявленным визитом столицу Украины Киев в понедельник, 20 февраля. Это был первый визит Байдена в Украину с тех пор, как год назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Незадолго до визита президента США Джо Байдена в Украину Россия была проинформирована об этом, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Учитывая деликатный характер этого сообщения, я не буду комментировать, как они отреагировали, или передавать точный характер нашего сообщения, но я могу подтвердить, что мы сделали это заявление", - сказал Салливан журналистам.

Информация была предоставлена ​​за несколько часов до поездки Байдена.