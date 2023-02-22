Администрация Владивостока подарила вдовам погибших в Украине российских солдат продуктовые наборы. Как пишет российское независимое издание Insider, сначала информация об этом появилась в Telegram-канале администрации, однако после того, как новость разошлась в СМИ и соцсетях, публикацию удалили.
Издание: Во Владивостоке вдовам погибших в Украине солдат подарили колбасу
Местные власти указали, что вручение подарков было организовано совместно с предприятием "Ратимир". На сайте портала указано, что это "один из лидирующих российских брендов мясной продукции на Дальнем Востоке".
Предприятие предлагает такую продукцию, как колбасы, сосиски, паштеты, консервы и полуфабрикаты.
Insider указывает, что это уже не первый раз, когда предприятие сотрудничает с российскими властями.
Так, 18 февраля "Ратимир" принял участие во владивостокском международном ледовом марафоне. Его организует клуб RunDnsRun, владелец которого Константин Богдаренко - действующий вице-губернатор Приморского края по комплексному развитию региона.
Жен и матерей российских военных, участвующих в войне против Украины, регулярно награждают подобными подарками. Кроме продуктовых наборов, им вручают, например, полотенца, медали и деньги.
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