Председатель думы Огрского края Эгил Хелманис (Нацобъединение) не знал о расходах музея на организацию отмененной выставки фарфора из коллекции находящегося под санкциями российского миллиардера Петра Авена.
Музейная эпопея в Огре: Хелманис высказал обвинения в адрес организаторов акции протеста
В среду на пресс-конференции Хелманис заявил, что организация отмененной в начале февраля выставки фарфора не стоила самоуправлению ничего.
На вопрос агентства LETA, кто оплачивал организацию выставки, директор Огрского музея истории и искусства Эвия Смилтениеце признала, что на организацию выставки расходы были и покрывались они из бюджета музея, который, в свою очередь, выделен из бюджета самоуправления.
Хелманис заявил, что у него не было информации о том, что для организации выставки потребуются какие-то расходы.
После пресс-конференции представители музея сообщили, что на печатные материалы для отмененной выставки было потрачено неполных 86 евро.
Как сообщалось, 2 января этого года в соответствии с решением думы от 22 декабря 2022 года началась реорганизация музеев Огрского края, кроме того, до сих пор не согласован ни план выставок на текущий год в Музее истории и искусства, ни ранее запланированное повышение заработной платы музейным работникам, также запрещена любая публичная коммуникация о деятельности аккредитованного в прошлом году музея, а запланированные ранее мероприятия перенесены из помещений музея в другие места.
Самоуправление запретило Обществу по гражданскому сотрудничеству и развитию Огрского края провести собрание в поддержку музея, в свою очередь общество подало еще одну заявку на проведение мероприятия "Демократия хрупка, как фарфор" 23 февраля в 18 часов у музея. Общество в заявке указало, что оно усматривает в действиях самоуправления попытку введения цензуры, что недопустимо в демократическом обществе.
Напомним, Огрская дума решила не выдавать разрешение провести собрание в поддержку музея 23 февраля.
На пресс-конференции заместитель исполнительного директора самоуправления Дана Барбале отметила, что в ходе рассмотрения заявки общества о проведении собрания был сделан вывод, что организаторы в публичном пространстве призывали прийти на собрание в масках, чтобы скрыть таким образом свою личность.
Барбале пояснила, что в законе установлено, что скрывать лицо под маской на таких мероприятиях запрещено. Она отметила, что на собрание были приглашены представители муниципальной полиции Огрского края и Государственной полиции.
Она также указала, что общество могло подать заявку еще за десять дней, так как, по мнению самоуправления, такое собрание не является событием, о котором объективно нельзя было узнать ранее чем за десять рабочих дней до него.
У общества есть право оспорить решение.
Эгил Хелманис добавил, что Общество по гражданскому сотрудничеству и развитию Огрского края создали три неизбранных в думу кандидата в депутаты, в частности Элина Гринхофа - член "Для развития Латвии", которая известна в Огре как жена экс-министра Даниэля Павлютса, в свою очередь Карлис Авотиньш представляет "Консервативных".
"По сути, это политическое общество членов двух банкротящихся партий. Даниэль [Павлютс] заставлял нас два года носить маски, поэтому я не удивлен, что и на собрание призвали приходить в масках", - сказал Хелманис.
Он сообщил также, что в музее будет проведен аудит.
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