Музейная эпопея в Огре: Хелманис высказал обвинения в адрес организаторов акции протеста

Самоуправление запретило Обществу по гражданскому сотрудничеству и развитию Огрского края провести собрание в поддержку музея, в свою очередь общество подало еще одну заявку на проведение мероприятия "Демократия хрупка, как фарфор" 23 февраля в 18 часов у музея. Общество в заявке указало, что оно усматривает в действиях самоуправления попытку введения цензуры, что недопустимо в демократическом обществе.

Напомним, Огрская дума решила не выдавать разрешение провести собрание в поддержку музея 23 февраля.

На пресс-конференции заместитель исполнительного директора самоуправления Дана Барбале отметила, что в ходе рассмотрения заявки общества о проведении собрания был сделан вывод, что организаторы в публичном пространстве призывали прийти на собрание в масках, чтобы скрыть таким образом свою личность.

Барбале пояснила, что в законе установлено, что скрывать лицо под маской на таких мероприятиях запрещено. Она отметила, что на собрание были приглашены представители муниципальной полиции Огрского края и Государственной полиции.

Она также указала, что общество могло подать заявку еще за десять дней, так как, по мнению самоуправления, такое собрание не является событием, о котором объективно нельзя было узнать ранее чем за десять рабочих дней до него.

У общества есть право оспорить решение.

Эгил Хелманис добавил, что Общество по гражданскому сотрудничеству и развитию Огрского края создали три неизбранных в думу кандидата в депутаты, в частности Элина Гринхофа - член "Для развития Латвии", которая известна в Огре как жена экс-министра Даниэля Павлютса, в свою очередь Карлис Авотиньш представляет "Консервативных".

"По сути, это политическое общество членов двух банкротящихся партий. Даниэль [Павлютс] заставлял нас два года носить маски, поэтому я не удивлен, что и на собрание призвали приходить в масках", - сказал Хелманис.

Он сообщил также, что в музее будет проведен аудит.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: